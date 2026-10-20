El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 volvió a captar la atención internacional con una edición celebrada el domingo 18 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos. La firma reunió a algunas de las modelos más reconocidas de su historia y combinó sus tradicionales alas con diseños brillantes, propuestas de lencería y presentaciones musicales. El regreso de figuras emblemáticas despertó la nostalgia de los seguidores del espectáculo, mientras que la participación de celebridades y nuevos rostros confirmó la apuesta de la marca por renovar su imagen sin abandonar los elementos que la hicieron famosa.

Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y las figuras que regresaron a la pasarela

Uno de los principales atractivos de la noche fue la presencia de Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, dos de las modelos más asociadas con la historia de Victoria’s Secret. También desfilaron Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Bella Hadid y otras figuras reconocidas de la industria. Bella fue la encargada de abrir el espectáculo, mientras que las diferentes propuestas de vestuario combinaron transparencias, lentejuelas, plumas y alas de distintos tamaños y colores.

La gala también incluyó una aparición especial de Gisele Bündchen, quien participó en un segmento audiovisual sorpresa que se proyectó antes de la salida de Bella Hadid. La modelo brasileña, que se retiró de las pasarelas en 2015, evocó su vínculo con la marca y dejó abierta la posibilidad de volver a aparecer en futuros proyectos. Su participación se convirtió en uno de los momentos comentados de una edición que buscó conectar la trayectoria de sus antiguas figuras con las nuevas generaciones.

Kylie Jenner y el regreso del famoso Fantasy Bra

Otro de los momentos destacados fue la participación de Kylie Jenner, quien debutó en el desfile de Victoria’s Secret y acaparó las miradas con el exclusivo Fantasy Bra, una pieza valorada en 50 millones de dólares y creada en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co. El diseño, adornado con miles de diamantes, marcó el regreso de esta prenda emblemática, cuya última aparición en la pasarela se había producido en 2018.

La música también tuvo un papel central en el espectáculo. Megan Moroney, Tate McRae, KATSEYE y Megan Thee Stallion protagonizaron distintas actuaciones que acompañaron los segmentos temáticos. La propuesta se organizó en torno a las cuatro estaciones del año, con dos segmentos dedicados al invierno y una sección especial para PINK, la línea juvenil de la marca. Esta combinación buscó convertir el desfile en una experiencia de moda y entretenimiento, más allá de la presentación de las nuevas colecciones.

Las polémicas que siguen rodeando al Victoria’s Secret Fashion Show

Pese al despliegue de celebridades y figuras históricas, el desfile no estuvo libre de cuestionamientos. La selección de participantes y la ausencia de algunas modelos vinculadas durante años con la firma reavivaron las discusiones entre seguidores sobre el papel de las nuevas celebridades frente a las profesionales con amplia trayectoria en las pasarelas. En particular, la ausencia de Romee Strijd y Lais Ribeiro fue señalada en las reacciones posteriores al evento.

La controversia se relaciona con los cambios que Victoria’s Secret comenzó a impulsar tras las críticas por la limitada diversidad corporal de sus antiguos espectáculos. La marca retomó su desfile anual en 2024, después de la suspensión del formato tradicional en 2019, y desde entonces ha buscado proyectar una imagen más inclusiva sin perder su identidad visual. La edición de 2026, realizada en Los Ángeles en lugar de su habitual escenario neoyorquino, representó otro paso en esa estrategia de renovación.

¿Dónde se pudo ver el desfile de Victoria’s Secret 2026?

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se transmitió en directo a través de YouTube el domingo 18 de octubre, con una producción realizada en los estudios Sony de Los Ángeles. La marca también anunció proyecciones especiales en determinados cines AMC de Estados Unidos. La combinación de modelos históricas, nuevas figuras, música en vivo y el regreso del Fantasy Bra convirtió esta edición en uno de los principales acontecimientos de moda y entretenimiento de octubre.