Las modelos históricas y nuevas figuras de la industria compartieron la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, un espectáculo que combinó lencería, alas, música y sorpresas. EFE/Jason Szenes Foto: EFE
Las modelos históricas y nuevas figuras de la industria compartieron la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, un espectáculo que combinó lencería, alas, música y sorpresas. EFE/Jason Szenes Foto: EFE
Por Redacción EC

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 volvió a captar la atención internacional con una edición celebrada el domingo 18 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos. La firma reunió a algunas de las modelos más reconocidas de su historia y combinó sus tradicionales alas con diseños brillantes, propuestas de lencería y presentaciones musicales. El regreso de figuras emblemáticas despertó la nostalgia de los seguidores del espectáculo, mientras que la participación de celebridades y nuevos rostros confirmó la apuesta de la marca por renovar su imagen sin abandonar los elementos que la hicieron famosa.