Resumen

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Benito Martínez (Bad Bunny) y Bizarrap confirman su participación en el elenco de voces para Latinoamérica y España. Conoce a sus personajes y cuándo estrena la película. (Foto: Disney)
Benito Martínez (Bad Bunny) y Bizarrap confirman su participación en el elenco de voces para Latinoamérica y España. Conoce a sus personajes y cuándo estrena la película. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

La expectativa por el regreso de los juguetes más famosos del cine está por los cielos. Disney y Pixar han sorprendido al público de Latinoamérica y España al anunciar la incorporación de dos gigantes de la música actual al elenco de doblaje de “Toy Story 5”: el puertorriqueño Bad Bunny y el productor argentino Bizarrap. Ambas estrellas tendrán apariciones especiales (cameos) que prometen sacar más de una sonrisa a los fanáticos.

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