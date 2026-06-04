La expectativa por el regreso de los juguetes más famosos del cine está por los cielos. Disney y Pixar han sorprendido al público de Latinoamérica y España al anunciar la incorporación de dos gigantes de la música actual al elenco de doblaje de “Toy Story 5”: el puertorriqueño Bad Bunny y el productor argentino Bizarrap. Ambas estrellas tendrán apariciones especiales (cameos) que prometen sacar más de una sonrisa a los fanáticos.

¿A qué personajes darán vida Bad Bunny y Bizarrap en “Toy Story 5”?

La inclusión de estas figuras de la música urbana y la producción musical no será menor, ya que compartirán una escena que promete ser inolvidable.

Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio): El “Conejo Malo” prestará su voz para el personaje de Pizza con Anteojos , una de las nuevas adiciones al universo de juguetes.

El “Conejo Malo” prestará su voz para el personaje de , una de las nuevas adiciones al universo de juguetes. Bizarrap (BZRP): El multipremiado productor argentino, ganador de 4 Premios Latin Grammy y 4 Récords Guinness, hará su debut en el doblaje como Santa de Jardín. Este personaje es descrito como un miembro ecléctico y ferozmente protector de una comunidad de juguetes olvidados en el patio trasero.

La participación de ambos artistas ha generado un enorme revuelo, especialmente porque sus personajes cruzarán caminos en un encuentro sorprendente e imperdible dentro de la trama.

¿De qué trata “Toy Story 5”? Sinopsis oficial

En esta quinta entrega, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de la icónica banda se enfrentan a un enemigo moderno: la tecnología. El propósito de los juguetes tradicionales se ve seriamente amenazado con la llegada de Lilypad (con la voz en inglés de Greta Lee), una tableta electrónica de última generación que llega con ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su dueña, Bonnie. Los juguetes deberán unirse para descubrir si el juego tradicional podrá volver a ser como antes.

Dirección, producción y banda sonora de la película

Detrás de cámaras, la producción cuenta con un equipo de primer nivel que asegura mantener la esencia de las entregas anteriores:

Dirección: Andrew Stanton (ganador del Premio de la Academia).

Andrew Stanton (ganador del Premio de la Academia). Codirección: Kenna Harris.

Kenna Harris. Producción: Lindsey Collins.

Lindsey Collins. Guion: Andrew Stanton y Kenna Harris.

Andrew Stanton y Kenna Harris. Banda sonora: El legendario Randy Newman, ganador del Oscar, regresa para musicalizar su quinta película de la franquicia.

¿Cuándo se estrena “Toy Story 5” en cines?

El estreno de “Toy Story 5” está programado exclusivamente en cines para el 17 de junio de 2026 en toda la región.

Ficha técnica de “Toy Story 5”