El anuncio de la última temporada de “El Gran Chef Famosos”, bajo el nombre de “El Último Campeón”, ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes sueñan con ver nuevamente a los ganadores de temporadas anteriores compitiendo por la emblemática olla dorada. Sin embargo, uno de los nombres más pedidos por el público, el del chef Giacomo Bocchio, ha sido tema de conversación tras su repentina salida del programa meses atrás.

Ante las especulaciones sobre su posible retorno para el cierre del exitoso reality, el reconocido cocinero rompió su silencio y se pronunció sobre su actual relación. Su respuesta fue clara y directa, descartando cualquier posibilidad de volver a la cocina televisiva de Latina. A continuación, te contamos qué dijo el popular chef.

¿QUÉ DIJO GIACOMO BOCCHIO SOBRE SU POSIBLE REGRESO AL PROGRAMA?

En conversación con Perú21, el chef tacneño fue enfático al aclarar que no existe ninguna posibilidad de regresar a El Gran Chef Famosos. “Desde que me fui, la producción nunca me ha invitado”, reveló, dejando entrever que no ha habido ningún tipo de acercamiento por parte del equipo del programa. Más aún, señaló que considera esa etapa de su carrera como cerrada. “Yo creo que ese capítulo ya lo cerré”, señaló.

“Yo creo que ese capítulo ya lo cerré”, señaló Giacomo.|Foto: Instagram

¿QUÉ OPINA GIACOMO BOCCHIO DEL FINAL DEL PROGRAMA?

Aunque se mantiene alejado del programa, Bocchio no ocultó su pesar por el desenlace del reality que lo hizo popular en televisión. “El programa cambió mucho en las 3 últimas temporadas y me apena que ahora termine así, con una audiencia tan baja”, expresó.

"Me apena que ahora termine así, con una audiencia tan baja”, expresó Bocchio|Foto: Captura/Latina

¿CÓMO SE SIENTE GIACOMO BOCCHIO CON EL PÚBLICO QUE ÁUN LO RECUERDA?

A pesar de no estar en pantalla, Giacomo Bocchio sigue sintiendo el afecto de sus seguidores. “Siempre siento el cariño del público en la calle, me paran, me saludan, me dicen cosas bonitas”, comentó.

También destacó la importancia de la autenticidad en su imagen pública: “Lo que yo procuro mostrar siempre es integridad y eso la gente lo entiende y genera un cariño especial”.

“Siempre siento el cariño del público en la calle, me paran, me saludan, me dicen cosas bonitas” | Foto: BRITANIE ARROYO

¿POR QUÉ SE FUE GIACOMO BOCCHIO DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Tras revelarse su salida del reality culinario, Giacomo Bocchio usó su cuenta de Instagrama para explicar que su salida del programa respondía a una decisión de Latina.

“No voy a estar en ‘El gran chef’ en la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Ellos están apostando por algo diferente y deseo que les vaya muy bien. Espero haber sido de mucha utilidad a lo largo de estas 11 temporadas que estuve y en las que compartimos mucho conocimiento gastronómico”, afirmó el cocinero de 40 años.