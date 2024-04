Luego de que Yanina Latorre asegurara que la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se encuentra en una crisis, la panelista se ha visto enfrentada al conductor Rodrigo González, puesto que al peruano no le ha gustado las declaraciones ni la postura de la argentina.

La rivalidad de estos personajes alcanzó un nuevo nivel cuando “Amor y fuego”, el programa del popular ‘Peluchín’, emitió imágenes y testimonios sobre el pasado de Latorre, los cuales recordaban las polémicas que vivió la presentadora con diversas figuras de la farándula gaucha. Este segmento no fue del agrado de Latorre, quien se pronunció al respecto en la última edición del programa argentino “LAM”.

¿QUÉ DIJO YANINA LATORRE TRAS EL INFORME SOBRE ELLA EN “AMOR Y FUEGO”?

En plena emisión del programa “LAM” de Argentina, Yanina Latorre primero quiso manifestarle a ‘Peluchín’ la seguridad que tiene respecto a la información que brinda. “Eres tan burro que para pegarme, hablas de LAM. Nadie me dice lo que tengo que decir. Yo trabajo. Cuando doy una data es real. Me negaron mis primicias... siempre se concretaron”, expresó en un inicio.

Luego, respecto a la difusión del informe sobre ella, la presentadora se mostró furiosa y arremetió duramente contra el conductor peruano por haber hurgado en su misterioso pasado, e incluso minimizó su programa de espectáculos.

“No me rompas las pelotas, no te metas en mi vida privada. No tiene nada que ver lo que me pasó. Sos un pelotudo , un fracasado, un burro y un inútil. Mañana levantálo y pásalo. Así te doy otro puntito de rating en tu programa que me dijeron que no existe, que sos de cuarta”, manifestó Latorre.

Finalmente, la conductora argentina sentenció de manera colérica lo siguiente: “Dejen de colgarse de mí, prueban en hacer un programa sin nombrarme”.

¿CÓMO EMPEZÓ LA RIVALIDAD ENTRE YANINA LATORRE Y LOS CONDUCTORES DE “AMOR Y FUEGO”?

Luego de que Yanina Latorre informara que existía una crisis de pareja entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, los conductores de “Amor y Fuego” cuestionaron la credibilidad de la argentina. Ante esta postura por parte de los peruanos, Latorre salió a defenderse. “Están fumando de la buena y hablando de teorías conspirativas. Primero, a los dos boludos que dijeron que di una mala data... No, mala data no di. Dije que están separados y en crisis”, expresó la panelista del show “LAM”, para luego señalar que son “payasos”.

En esta misma línea, optó por explicar bien sobre la crisis de Figueroa y Tinelli. “Son dos personas que están empezando a encontrarse después de la crisis y a tener una charla. Y hoy sigo sosteniendo que hoy no están amigados. Vos puedes volver, puedes volver a ‘garchar’... puedes hacer un montón de cosas con un actual o casi ex o ex con quien estás en crisis”, argumentó.

Tras las declaraciones de Yanina Latorre, ‘Peluchín’ minimizó la experiencia de la argentina y señaló que ni siquiera le llega a los talones a Susana Giménez. “Yanina Latorre nos ha llamado boludos. ¿Minimizarnos ella, eterna panelista, a dos conductores peruanos que tienen un show de éxito de más de 15 años vigente? Pero, ¿Quién eres? ¿Susana Giménez?”, sostuvo Rodrígo Gonzáles en su defensa. Luego, ‘Peluchín’ continuó atacándola, asegurando que no se necesitaba su información para saber que la relación entre Marcelo y Milett estaba en problemas.