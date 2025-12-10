Frecuencia Latina emitió durante casi 2 años una serie que alcanzó altos índices de audiencia, y prácticamente 18 después, retornará a escena con elenco completo. Hoy “La Gran Sangre” vuelve a generar repercusión, y esto luego que Aldo Miyashiro empezara a realizar publicaciones estando acompañado del popular ‘Mandril’, y también un Carlos Alcántara cuyo personaje de ‘El Dragón’ lo ha obligado a cambiar de look.

CARLOS ALCÁNTARA CAMBIA DE LOOK PARA PERSONIFICAR A ‘EL DRAGÓN’ DE “LA GRAN SANGRE”

Con varias temporadas a cuestas, un total de 4 enganchando al público televidente vía Frecuencia Latina, “La Gran Sangre” terminó convirtiéndose en una de las series peruanas más vistas del siglo XXI, y aunque aún faltan revelarse detalles acerca de su viralizado retorno, lo cierto es que el elenco protagonizado por parte de Aldo Miyashiro, Pietro Sibille, y también Carlos Alcántara como ‘El Dragón’, ya parece listo para iniciar grabaciones de cara al 2026.

A través de nueva publicación realizada mediante redes sociales, el popular ‘Tony Blades’ muestra cómo ‘Cachín’ era rapado por el propio Jorge Carmona, director de cine que nuevamente tomará las riendas de la producción que marcó una época.

Bajo el lema “Que se cuiden los malditos”, Aldo Miyashiro presenta video evidenciando el cambio de look de Carlos Alcántara, y mediante un "VUELVE El Dragón, lleno de furia" que llena de emoción y nostalgia a sus fieles seguidores.

Recordemos que entre mayo de 2006 y enero de 2008, “La Gran Sangre” fue emitida por Frecuencia Latina, y desde entonces el trío unido para combatir el crimen organizado, ha ganado la popularidad necesaria como para continuar generando expectativa a pesar de los años.

Con respecto al viralizado retorno, te contamos que dicha serie peruana protagonizada por Aldo Miyashiro, Pietro Sibille y Carlos Alcántara, no regresaría a las pantallas como tal, sino más bien bajo formato diferente igualmente dirigido por Jorge Carmona, según lo terminan compartiendo mediante redes sociales.

¿CUÁNDO SE ANUNCIARÁ EN QUÉ CONSISTE EL RETORNO DE “LA GRAN SANGRE”

Culmina el 2025 con grata noticia para los seguidores y fans de ‘Tony Blades’, ‘Mandril’, y ‘El Dragón’, quien hasta ya se ha rapado para volver a llevar a cabo icónica interpretación.

Tras 18 años de concluida vía Frecuencia Latina, finalmente “La Gran Sangre” retornará a escena, pero todo hace indicar que no como serie, sino más bien a través de película, y la secuela de film estrenado en 2007.

"Atentos al GRAN ANUNCIO que haremos el 11 de Diciembre“, expuso Aldo Miyashiro el 20 de noviembre, y mediante las mismas redes sociales donde desde entonces cada semana ha ido compartiendo material exclusivo entorno a dicho retorno del trío de antihéroes urbanos que cautivó a la audiencia a inicios del siglo XI.