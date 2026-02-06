Una vez más, Melissa Klug ha acaparado la atención de los medios de espectáculos nacionales, luego de que rectificara su reconciliación con Jesús Barco. Aunque hasta hace poco la empresaria chalaca aseguraba que seguía separada del futbolista, un comentario que hizo en redes sociales durante la celebración de su cumpleaños dejó claro que ha retomado su relación con el padre de su hija. Esto, sin duda, ha generado una serie de reacciones entre sus seguidores, quienes destacan el amor y cariño que se tienen ambos, principalmente en momentos difíciles. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

MELISSA KLUG Y JESÚS BARCO CONFIRMAN SU RECONCILIACIÓN CON UNA EMOTIVA PUBLICACIÓN

Luego de que el programa “Magaly TV la firme” difundiera un ampay en el que aparecen Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco junto a dos mujeres en bikini, crecieron los rumores sobre una posible separación entre el futbolista y Melissa Klug. Sin embargo, el pasado 3 de febrero, la ‘Blanca de Chucuito’ celebró su onomástico número 42 acompañada de sus seres queridos. Entre los saludos que recibió a través de las redes sociales destaca el del padre de su última hija, en el que expresa su agradecimiento y admiración por todos estos años.

“Feliz cumpleaños mi amor, solo quiero decirte que te amo mucho. Te deseo de todo corazón que siempre seas feliz y que todo lo que hagas y quieras hacer te vaya bien. Gracias por todo y simplemente estoy orgulloso de ti por como eres en todo momento, mi gorda y todas las personas que te amamos estaremos siempre para ti. Sé feliz siempre. Te lo mereces”, escribió el atleta nacional en su cuenta de Instagram. Por su parte, Klug no dudó en responder el emotivo mensaje que le preparó Barco por su cumpleaños, con lo que ratifico el amor por su familia y la reconciliación amorosa. “Gracias, mi amor por ser mi soporte en mis momentos más difíciles y no soltarme nunca. Te amo y amo la familia que formamos”, manifestó.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE SU MADRE MELISSA KLUG TRAS LAS DECLARACIONES EN CONTRA DE BRYAN TORRES?

En la última edición de Dia D, Melissa Klug se presentó en el set para referirse a la reciente polémica en la que, presuntamente, Bryan Torres habría agredido físicamente a Samahara Lobatón. Durante sus declaraciones, la ‘Blanca de Chucuito’ pidió a las autoridades nacionales que impidan al cantante salir del país, argumentando que no parará hasta ver justicia. Asimismo, mencionó que su hija padece de codependencia emocional y que tiene cierto temor al padre de sus hijas. “Necesita ayuda urgente, y mientras esté con ese sujeto, todos los que quieran ayudarla serán sus enemigos”, dijo Melissa.

Frente a esta situación, a través de la cuenta oficial de ‘La Mana’ en TikTok, se emitió una serie de conversaciones entre aparentemente Samahara y una seguidora, quien le había preguntado sobre sus nuevas polémicas con Bryan y sobre la intervención de su madre. Sin embargo, en vez de recibir una respuesta esperanzadora, la joven influencer no dudó en criticar y cuestionar el rol de mamá de la chalaca. “Ja, ja, ja. No la conoces. Ella vive su mundo, no te comas películas que no son reales. Ella está haciendo su show. ¿Tú crees que un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están? Ja, ja, ja. ¡Por favor!”, escribió Lobatón.