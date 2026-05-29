Resumen

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En entrevista exclusiva, Daniela Neach y José Ángel Torres contaron cómo trabajan las emociones, la energía y el misterio de “Witch Hat Atelier”, uno de los animes que apunta a convertirse en el fenómeno del año. (Foto: Crunchyroll)
En entrevista exclusiva, Daniela Neach y José Ángel Torres contaron cómo trabajan las emociones, la energía y el misterio de “Witch Hat Atelier”, uno de los animes que apunta a convertirse en el fenómeno del año. (Foto: Crunchyroll)
Por Paolo Valdivia

El estreno de “Witch Hat Atelier” ya empezó a conquistar a los fans del anime gracias a su impresionante apartado visual, su historia llena de magia y un doblaje latino que ha conectado rápidamente con el público. Conversamos con Daniela Neach, voz de Coco, y José Ángel Torres, quien interpreta a Qifrey, sobre el trabajo detrás de sus personajes y cómo lograron transmitir la compleja relación entre maestra y aprendiz en la adaptación que se transmite vía Crunchyroll.

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