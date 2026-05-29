El estreno de “Witch Hat Atelier” ya empezó a conquistar a los fans del anime gracias a su impresionante apartado visual, su historia llena de magia y un doblaje latino que ha conectado rápidamente con el público. Conversamos con Daniela Neach, voz de Coco, y José Ángel Torres, quien interpreta a Qifrey, sobre el trabajo detrás de sus personajes y cómo lograron transmitir la compleja relación entre maestra y aprendiz en la adaptación que se transmite vía Crunchyroll.

Ambos actores coincidieron en que el proyecto tiene todos los elementos para convertirse en uno de los grandes animes del año, especialmente por la sensibilidad emocional que maneja su historia y la belleza artística creada por la mangaka Kamome Shirahama.

Daniela Neach y José Ángel Torres explican cómo construyeron la relación entre Coco y Qifrey

Uno de los puntos más importantes de “Witch Hat Atelier” es el vínculo entre Coco y Qifrey. Aunque el doblaje se realiza de forma individual y no comparten cabina, Daniela Neach explicó que la conexión emocional entre ambos personajes se construye gracias al contexto narrativo y a la dirección.

“Todo es completamente individual. Sin embargo, siento que los personajes nos han dado esa cercanía para que se pueda trabajar esa conexión”, comentó la actriz.

"Witch Hat Atelier" se estrena todos los lunes en Crunchyroll. (Foto: Crunchyroll)

La intérprete destacó además el trabajo de Mariana Ortiz, directora de doblaje, quien ayudó a moldear emocionalmente la relación entre Coco y Qifrey para transmitir la admiración y confianza que existe entre ambos personajes dentro de la historia.

Por su parte, José Ángel Torres aseguró que más allá de crear una voz específica, él trabaja principalmente desde la energía emocional del personaje.

“No calibraría la voz, calibraría la energía. La actitud es la que te da la pauta para subir, bajar volumen, ser cálido o ser un poquito más frío”, explicó.

El lado oscuro de Qifrey y el trauma oculto de Coco

Durante la entrevista, José Ángel Torres habló sobre el reto de interpretar a Qifrey, un personaje que aparenta ser un mentor amable y protector, pero que también oculta un pasado oscuro relacionado con la magia prohibida.

El actor comentó que para transmitir esas capas emocionales no busca modificar drásticamente la voz, sino apoyarse en el contexto y en la intención de cada escena.

“Me mimetizo más con las energías y con el contexto del entorno para poder darle lo que el personaje necesita”, señaló.

En tanto, Daniela Neach profundizó sobre el conflicto interno de Coco, quien carga con la culpa de haber petrificado accidentalmente a su madre, aunque sin perder la ilusión y esperanza de encontrar una solución.

“Creo que Coco nunca ha soltado esta idea de que lo va a solucionar”, comentó Daniela.

La actriz añadió que el personaje mantiene su espontaneidad porque internamente siente que todavía está en camino de arreglar las cosas, algo que convierte a Coco en una protagonista emocionalmente muy humana y cercana.

El arte de “Witch Hat Atelier” también impactó a sus actores de doblaje

Otro de los temas centrales de la conversación fue el impresionante estilo visual del anime, inspirado en cuentos de hadas europeos y en el detallado arte de Kamome Shirahama.

Sin embargo, tanto José Ángel Torres como Daniela Neach revelaron que el ritmo acelerado del doblaje muchas veces les impide conocer todos los detalles de producción antes de entrar a grabar.

“El doblaje es una circunstancia muy expresa en donde el acercamiento es muy rápido”, explicó José Ángel.

El actor señaló que gran parte de la construcción interpretativa depende del trabajo conjunto con el director, el ingeniero de audio y la adaptación de guion, ya que muchas veces descubren detalles profundos de la obra después de grabar.

Daniela Neach coincidió con esta idea y reveló que incluso compró el manga después de comenzar a trabajar en el anime para profundizar más en el universo de “Witch Hat Atelier”.

“Lo vamos descubriendo también nosotros y creo que es algo muy bonito”, afirmó.

“Witch Hat Atelier” apunta a convertirse en uno de los animes más importantes del año

El estreno de “Witch Hat Atelier” ha generado gran expectativa entre los fans del anime y el manga, especialmente por la calidad de su animación realizada por Bug Films y por el cuidado que ha tenido el doblaje latino en transmitir la esencia de los personajes.

La historia sigue a Coco, una niña fascinada por la magia que termina involucrándose en un misterioso mundo de hechicería tras conocer a Qifrey, un poderoso mago que cambiará completamente su destino.

Con una estética que recuerda a los cuentos clásicos europeos y una narrativa cargada de emociones, misterio y fantasía, la serie ya perfila como una de las producciones más destacadas de la temporada en Crunchyroll.

¿Dónde ver “Witch Hat Atelier”?

El anime “Witch Hat Atelier” se encuentra disponible exclusivamente a través de Crunchyroll, plataforma de streaming especializada en anime que transmite la serie con doblaje en español latino y subtítulos.

Ficha técnica de “Witch Hat Atelier”