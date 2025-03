La farándula peruana se sacudió cuando Xiomy Kanashiro, durante su participación en el podcast “¿Ahora qué?”, confirmó su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán. La noticia, que sorprendió a sus compañeros de conducción, Carlos Vílchez y Carloncho, y dejó atónitos a los seguidores de ambos, vino acompañada de una confesión romántica: Xiomy reveló los motivos que la llevaron a enamorarse del ‘10 de la calle’, destacando su calidad humana. Aunque su relación había terminado hace un mes, la pareja decidió darse una nueva oportunidad, sellando su compromiso con un anillo que ahora lucen con orgullo. Conoce todos los detalles sobre la pareja del momento en esta nota.

¿QUÉ DIJO XIOMY KANASHIRO SOBRE SU ROMANCE CON JEFFERSON FARFÁN?

En uno de los últimos episodios del podcast “¿Ahora qué?”, Xiomy Kanashiro no dudó en expresar sus sentimientos hacia Jefferson Farfán, destacando su calidad humana por encima de cualquier aspecto superficial. “Me enamoré de quien menos lo esperaba. Jefferson es una persona increíble, muy divertido, tiene un corazón... yo me enamoré de ese corazón”, señaló.

Asimismo, durante su participación en el segmento, recalcó su atracción por el empresario, mostrándose visiblemente emocionada por continuar su relación amorosa, pese a las adversidades que han enfrentado como pareja. “Me encanta mi moreno, a mí me encanta, porque a mí me gustan los morenos, lo he dicho siempre. Me gusta su porte, su tamaño, por todos lados, ¡olvídate! Estamos muy felices”, expresó con una sonrisa.

Para finalizar, aprovechó la oportunidad para confirmar lo evidente, señalando que, tras conversaciones y acuerdos, decidió junto al exfutbolista retomar su vínculo: “Entonces, se puede decir que he retomado mi relación con Jefferson Farfán... conversamos bien y tengo que decir que es oficial mi relación con Jefferson Farfán”.

¿CUÁL FUE LA CONVERSACIÓN QUE TUVO JEFFERSON FARFÁN CON LOS PADRES DE LA MODELO?

En la emisión de la última edición de su programa “Enfocados”, Jefferson Farfán sorprendió a todos al confirmar que retomó su relación con Xiomy Kanashiro. Durante la transmisión, mostró el anillo que lleva junto a la modelo y reveló una confesión inesperada: tuvo una conversación con los padres de la influencer, quienes le advirtieron que debía portarse bien con su hija. Ante ello, Jefferson no dudó en reafirmar su compromiso, expresando su gratitud por esta nueva etapa en su vida y manifestando su deseo de que el 2025 sea su gran año. Finalmente, aprovechó la ocasión para enviarle un beso a la popular “Chinita”.

¿QUIÉN ES XIOMY KANASHIRO?

Xiomy Kanashiro es una figura pública peruana que se destaca como modelo, influencer y comunicadora. Con raíces multiculturales (padre japonés y madre iquiteña), cuenta con un amplio público en redes sociales, teniendo más de medio millón de seguidores en Instagram y más de un millón en TikTok. Además, ha participado en “La Casa de la Comedia” y fue parte de Alma Bella. A inicios de este año, su nombre resonó en la farándula debido a su vínculo con Jefferson Farfán. En cuanto a su formación profesional, se sabe que estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres.