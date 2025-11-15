La relación de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán vueve a estar en el centro de atención luego de que la conductora revelara cómo reaccionó doña Charo ante una posible boda. La joven aseguró que el vínculo con la madre del exfutbolista es positivo y que incluso ha recibido muestras de apoyo frente a un eventual compromiso.

Pese a que aún no hay una pedida de mano definida, Xiomy destacó que disfruta del sólido momento que vive junto al exfutbolista. Su testimonio, que llegó acompañado de anécdotas y comentarios en tono de broma, ha despertado nuevas expectativas entre los seguidores, quienes no descartan que la pareja anuncie algo importante en los próximos meses. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO REACCIONÓ DOÑA CHARO ANTE LA POSIBLE BODA ENTRE XIOMY Y FARFÁN?

La animadora describió que el respaldo de la madre del exfutbolista fue inmediato y cálido. Durante su participación en el programa ‘Arriba mi gente’, bromeó públicamente sobre el gesto que recibió: “Ya tengo la bendición de ‘mamá Charo’, un beso a mi suegra”, comentó en vivo, dejando entrever que la relación con la familia de Jefferson se ha desarrollado sin contratiempos.

Sus palabras generaron sorpresa entre el público, pues dieron a entender que el entorno del deportista mira con buenos ojos un futuro compromiso, según recoge el diario El Popular.

Xiomy Kanashiro revela que la madre de Jefferson Farfán ya le dio su “bendición” para la boda. (Foto: Instagram)

¿XIOMY PRESIONA A JEFFERSON FARFÁN PARA QUE LE PIDA LA MANO?

Kanashiro aseguró que jamás ha puesto condiciones ni exigencias respecto a una pedida de mano. Según indicó, ambos se encuentran enfocados en sus responsabilidades profesionales y prefieren avanzar con calma.

Incluso relató entre risas que su padre fue quien terminó conversando largamente con Jefferson sobre el cuidado de la relación. “Yo no lo presiono, ni le advierto nada, pero el que le advirtió para que se porte bien fue mi papá”, señaló, destacando que la cercanía entre su familia y la ‘Foquita’ se ha dado de manera natural y sin tensiones.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. (Foto: Instagram)

¿EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRA LA RELACIÓN DE XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN?

Xiomy dejó claro que el romance se encuentra en una etapa sólida y tranquila. Recordó que conoció a Jefferson hace varios años y que, aunque fueron amigos durante un buen tiempo, la relación sentimental empezó recién a inicios del 2024. Contó con firmeza que llevan ocho meses como pareja, y que ambos se muestran comprometidos con construir una relación sin presiones externas.

También negó los comentarios sobre supuestas visitas a iglesias, asegurando que ambos continúan disfrutando su tiempo juntos sin dejarse influenciar por los rumores.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. (Foto: Instagram)

¿XIOMY DESCARTA O NO UNA BODA CON LA ‘FOQUITA’?

Sobre un eventual compromiso, la joven no negó la posibilidad, pero subrayó que cualquier decisión será compartida solo cuando lo consideren apropiado. En declaraciones recientes, expresó: “Bien, estamos felices, contentos. Viviendo nuestro momento como pareja”, reflejando la estabilidad de su vínculo. Además, precisó que, si se concretara un anuncio importante, sería algo manejado con discreción: “Quedaría entre nosotros dos, como la pareja que somos, nuestra familia y entorno”, afirmó con una sonrisa, reafirmando que siguen avanzando con tranquilidad.