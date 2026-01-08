Xiomy Kanashiro generó alarma entre sus seguidores tras compartir fotografías desde una clínica durante los primeros días del 2026. En las imágenes, se observa a la pareja de Jefferson Farfán en una camilla y bajo cuidados médicos, lo que desató de inmediato diversas especulaciones sobre la gravedad de su estado de salud.

Ante la ola de comentarios, la influencer decidió romper el silencio para aclarar su situación física y agradecer el apoyo recibido. Además de explicar su diagnóstico, Kanashiro mostró la estrecha relación que mantiene con el exfutbolista. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL ES EL ACTUAL ESTADO DE SALUD DE XIOMY KANASHIRO TRAS SU HOSPITALIZACIÓN?

Luego de que hiciera públicas las imágenes donde se le veía con una bata clínica y conectada a una vía intravenosa, la joven artista decidió responder personalmente a las interrogantes de los internautas. Xiomy confirmó que, efectivamente, atravesó un episodio que requirió atención médica especializada, pero aseguró que el peligro ya pasó y se encuentra en pleno proceso de recuperación.

Para frenar las especulaciones sobre la gravedad de su diagnóstico, la pareja de Farfán fue enfática al señalar que su mejoría es notable. “Estuve un poco delicada de salud pero ya estoy bien”, manifestó de forma directa para transmitir tranquilidad a quienes se mostraron inquietos por su bienestar tras verla internada durante el inicio del año.

¿QUÉ IMPACTO TUVO LA PRESENCIA DE JEFFERSON FARFÁN JUNTO A LA INFLUENCER EN LA CLÍNICA?

La compañía del exseleccionado nacional durante la emergencia médica no pasó inadvertida y confirmó la solidez de su romance. Los internautas destacaron el apoyo incondicional del deportista, quien permaneció junto a la camilla de la influencer en todo momento. Esta muestra de unidad provocó una ola de reacciones positivas, donde los fans resaltaron el compromiso de la pareja, según informa el diario La República.

Imagen desde una clínica de Xiomy Kanashiro desata preocupación. (Foto: Instagram/@xiomykanashiro)

¿CÓMO ES EL VÍNCULO ENTRE XIOMY KANASHIRO Y LA FAMILIA DEL EXFUTBOLISTA?

La creadora de contenido también demostró que mantiene una excelente relación con el círculo íntimo de su pareja. A través de registros del inicio de año, se le vio bailando y sonriendo con total complicidad junto a Doña Charo, madre del exfutbolista. La escena fue celebrada por los usuarios en redes sociales, quienes dejaron mensajes como “Ama Charo” y “Aprobación de la suegra” para destacar el afecto entre ambas.

Xiomy Kanashiro asegura que tiene buena relación con Doña Charo. (Foto: Instagram)

¿EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRA LA RELACIÓN DE XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN?

Durante una visita al programa ‘Arriba mi gente’ en el 2025, Xiomy dejó claro que el romance se encuentra en una etapa sólida y tranquila. Recordó que conoció a Jefferson hace varios años y que, aunque fueron amigos durante un buen tiempo, la relación sentimental empezó recién a inicios del 2024. Contó con firmeza que llevan más de medio año como pareja, y que ambos se muestran comprometidos con construir una relación sin presiones externas.

También negó los comentarios sobre supuestas visitas a iglesias, asegurando que ambos continúan disfrutando su tiempo juntos sin dejarse influenciar por los rumores de boda.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE EDAD ENTRE XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN?

Un detalle que suele llamar la atención en la pareja es la diferencia generacional que los separa. Xiomy Kanashiro tiene 27 años, mientras que Jefferson Farfán tiene 40.

De esta manera, existe una brecha de 13 años entre ambos, hecho que no ha sido impedimento para que expresen públicamente su romance y se muestren felices en distintas apariciones.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro | Foto: @jefferson_farfan_oficial

VÍDEO RECOMENDADO: