Laura Spoya volvió a colocarse en el centro de la atención tras confirmar públicamente el término de su relación con Sebastián Gálvez, poniendo fin a las especulaciones que durante los últimos días habían generado comentarios en redes sociales y distintos programas de espectáculos. La conductora decidió contar su versión en su programa ‘La Manada Galáctica’, aunque lejos de mostrarse afectada, sorprendió por la energía y el sentido del humor con los que afrontó esta nueva etapa. Además, hizo una particular invitación que rápidamente llamó la atención de sus compañeros y seguidores. Su anuncio no solo permitió conocer finalmente la situación sentimental de la exMiss Perú, sino que también dejó una llamativa frase sobre su futuro amoroso. A continuación, te contamos qué dijo sobre la rutpura y cuál fue la curiosa convocatoria que lanzó.

¿QUÉ DIJO LAURA SPOYA TRAS EL FINAL DE SU RELACIÓN CON SEBASTIÁN GÁLVEZ?

La conductora confirmó que su vínculo con Sebastián Gálvez llegó a su fin y dejó claro que actualmente está soltera. Sin embargo, no presentó la noticia desde un lugar de tristeza, sino que recurrió a una expresión que provocó entusiasmo en el programa: “El día de hoy les voy a comunicar que han recuperado a su galáctica favorita”.

Después de anunciar su separación, Spoya aprovechó el momento para bromear sobre su futuro sentimental. En lugar de revelar la existencia de una nueva pareja, utilizó el lenguaje de una convocatoria para posibles pretendientes: “Bueno, se abre nuevamente el casting 2026. Última etapa, último trimestre del 2026; se abre nuevamente el casting. Banca de suplentes, vayan calentando”. De esta manera, la presentadora sugirió, entre risas, que estaría nuevamente disponible para conocer a alguien.

¿CÓMO REACCIONÓ LAURA SPOYA A SU NUEVA SOLTERÍA?

La actitud de Laura durante la emisión llamó especialmente la atención de sus compañeros Mario Irivarren y Gerardo Pe, quienes notaron que la presentadora lucía diferente y con una energía renovada. Los comentarios sobre su apariencia dieron pie a que ella misma explicara cómo se siente después del cierre de su relación.

“Me siento diferente. Me siento alegre, vivaz”, manifestó la conductora, dejando entrever que atraviesa este momento con optimismo. Su respuesta reforzó la imagen de una Laura Spoya despreocupada y animada, mientras sus compañeros celebraban la nueva etapa que estaba anunciando frente a los espectadores.

¿QUÉ HABÍA PASADO ANTES DE LA CONFIRMACIÓN DE LA RUPTURA?

La separación ya había comenzado a generar sospechas antes de que Spoya decidiera hablar públicamente. Un día antes de su anuncio, Gerardo Pe había adelantado en el programa que la pareja habría terminado, algo que incomodó a Laura porque la información salió a la luz antes de que pudiera comunicarla personalmente.

A ello se sumaron las observaciones de Magaly Medina sobre la actividad de Sebastián Gálvez en redes sociales. La periodista detectó que él había eliminado varias fotografías en las que aparecía junto a la conductora, aunque ambos todavía mantenían el seguimiento mutuo. “Se siguen todavía, él solo dejó dos fotos. Aún se siguen, pero sacó todas las fotos, típico que tiene berrinche. ¿Es berrinche o terminaron?, no sabemos”, comentó la conductora. Estas señales alimentaron las especulaciones hasta que finalmente Laura confirmó que la relación había terminado.

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