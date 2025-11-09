Visiblemente conmovida, Yiddá Eslava se pronunció entre lágrimas en el programa “El Reventonazo de la Chola” tras la ola de críticas que enfrentó por pedir a sus seguidores que vayan al cine a ver su película “La Habitación Negra”. La actriz y productora aclaró que nunca quiso presionar a nadie y lamentó que su mensaje fuera malinterpretado en redes sociales.

Durante su aparición en el espacio conducido por Ernesto Pimentel, la exintegrante de Combate explicó que su estilo directo al comunicarse pudo generar confusión, y pidió disculpas a quienes se sintieron incómodos con sus palabras. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ ACLARÓ YIDDÁ ESLAVA SOBRE SU POLÉMICO MENSAJE EN REDES SOCIALES?

Eslava explicó que su intención nunca fue imponer ni exigir a las personas que vean su película, sino animar a su comunidad a respaldar el trabajo nacional. Según contó, la confusión surgió porque su manera de comunicarse en redes es más literal y cercana, lo que pudo generar interpretaciones erróneas. “Ese video fue hecho para mi comunidad y yo tengo otra manera de expresarme, soy más literal y cosas que para mí son, para otros no”, comentó durante su descargo.

Asimismo, lamentó que una invitación pensada desde el entusiasmo haya sido entendida como una presión hacia el público. Por ello, ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos o incómodos con su mensaje. “Yo en ningún momento quise obligar a la gente a hacer algo, ir al cine. Pero si alguien se sintió ofendida o presionada, me disculpo”, señaló la actriz.

¿QUÉ HIZO QUE YIDDÁ ESLAVA ROMPIERA EN LLANTO?

La artista no pudo evitar quebrarse al hablar sobre la ola de comentarios negativos que recibió tras compartir un video donde alentaba a sus seguidores a asistir al cine. Entre lágrimas, agradeció el espacio de “El Reventonazo de la Chola” para expresar su versión y lamentó que en la televisión incluso las emociones sean motivo de juicio. “Les agradezco mucho. Ahora es difícil hasta poder quebrarse en televisión. Ya por eso te juzgan”, expresó con la voz entrecortada.

A pesar de su evidente tristeza, Eslava reafirmó su decisión de seguir trabajando en lo que ama. La actriz remarcó que continuará apostando por el arte sin dejarse vencer por la adversidad. “No me voy a dar por vencida, no está dentro de mis planes”, afirmó.

Yidda Eslava rompe su silencio.

¿DE QUÉ TRATA LA HABITACIÓN NEGRA?

La cinta, dirigida por Pedro Flores Maldonado y protagonizada por Yiddá Eslava, se adentra en el género del thriller psicológico con una historia centrada en los riesgos de la obsesión por la fama digital. La trama sigue a Camila, una influencer cercana a los 40 años que, en su intento por ingresar a La Casa de los Influencers, se somete a un desafío en redes que se convierte en una pesadilla.

En su búsqueda por alcanzar más de 100,000 espectadores en una transmisión en vivo, la protagonista termina secuestrada y forzada a emitir su propio cautiverio desde un lugar siniestro conocido como “La Habitación Negra”. Allí debe enfrentar pruebas extremas frente a una audiencia anónima, exponiendo los límites de la ética y la moral en la era digital. La película cuenta con las actuaciones de Pietro Sibille, Mayra Couto, Claudio Calmet y Nanya Eslava, según informa Infobae.