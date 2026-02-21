¡Yiddá Eslava lo dice todo! Así reaccionaría si sus hijos le confiesan que son “Therians”

La actriz y productora peruana Yiddá Eslava sorprendió al pronunciarse sobre el fenómeno de los llamados “Therians”, jóvenes que aseguran identificarse con animales. Durante una conversación televisiva, fue consultada sobre qué haría si en algún momento sus hijos le confesaran que se perciben como perros, una posibilidad que no dudó en responder con firmeza y humor.

Sus declaraciones no tardaron en generar debate, ya que combinó ironía con una postura clara frente a este tipo de expresiones juveniles que vienen ganando visibilidad en redes sociales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO REACCIONARÍA YIDDÁ ESLAVA SI SUS HIJOS LE DICEN QUE SON THERIANS?

La actriz contó que, si uno de sus hijos se le acercara actuando como perro, su primera reacción sería de absoluta sorpresa. “Si viene mi hijo o mi hija y me dice: ‘Guau, guau’, yo voltearía la cabeza como la protagonista de ‘El exorcista’ y preguntaría qué cosa está pasando”, expresó entre risas para ‘Arriba mi gente’.

Sin embargo, más allá del tono humorístico, dejó claro que marcaría límites. Señaló que si alguno le dice que se “percibe como perro”, su respuesta sería inmediata: “Perfecto, dame el celular y dame la Tablet”. Según explicó, su lógica sería coherente con esa identidad, pues “los perros no usan celular, no usan Tablet”.

Incluso añadió que, si la actitud continuara, tomaría otras medidas simbólicas. Comentó que prepararía su comida favorita, pero no permitiría que se sentaran a la mesa. “Le diría que ahí está su plato en el suelo con camote. Ya no habría ni para las bolitas esas”, sostuvo, dejando en claro que usaría la situación como una forma de hacerlos reflexionar.

¿QUÉ SIGNIFICA SER THERIAN Y POR QUÉ EL FENÓMENO ES VIRAL?

Esta corriente, cuyo nombre fusiona las raíces griegas para “bestia” (theríon) y “humano” (anthropos), agrupa a individuos que sienten que su esencia interna corresponde a una especie no humana, denominada “teriotipo”. No lo ven como un simple entretenimiento o el uso de un disfraz, sino como su verdadera percepción del ser. Aunque comúnmente se vinculan con figuras de lobos o gatos, la comunidad es diversa.

Pese a lo extraño que pueda resultar para muchos, diversos análisis indican que la mayoría de estas personas llevan vidas funcionales y rutinarias, tratando su identidad como una característica personal no convencional más que como una patología clínica.

La reciente viralización del término Therian en redes sociales nos invita a explorar la intersección entre identidad y comportamiento. Estas personas sienten una conexión profunda con animales, manifestada en actividades como el 'shift'. ¿Es simplemente una moda?

¿QUÉ OPINAN LOS ESPECIALISTAS SOBRE ESTA IDENTIDAD?

Desde el ámbito de la salud mental, algunos expertos plantean que estas expresiones pueden entenderse como parte de los procesos propios de la adolescencia. El psiquiatra infantojuvenil Francisco Guerrini explicó que cada generación desarrolla sus propias formas de diferenciación, tal como ocurrió con antiguas tribus urbanas.

El especialista remarcó que lo verdaderamente importante no es la apariencia o la representación externa, sino analizar si detrás de esa identificación existe algún malestar emocional que requiera acompañamiento. También advirtió que podrían encenderse señales de alerta cuando estas conductas se asocian a episodios de agresividad o a un aislamiento significativo.

Para Guerrini, muchas de estas manifestaciones surgen en jóvenes que atraviesan etapas complejas y buscan pertenecer a un grupo, según informa RPP.