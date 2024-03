Yiddá Eslava y Julián Zucchi fueron durante 11 años una de las parejas más famosas y sólidas en el ambiente de la farándula peruana. Sin embargo, en octubre del año pasado, sorprendieron a sus fans luego de que ella confirmó su separación por medio de redes sociales. Y, en los últimos días, se dio a conocer un ‘ampay’ protagonizado por él que ha generado la reacción de la actriz. Aquí te contamos qué dijo exactamente.

Yiddá Eslava se indignó por ampay a Julián Zucchi: “La muchacha con la que sale no la conozco”

Yiddá reclamó que la hayan criticado cuando se dio a conocer que había empezado una nueva relación amorosa con Ángel Fernández, su nueva pareja. Sin embargo, según su apreciación personal, no fueron igual de severos con Julián, quien fue ‘ampayado’ en situaciones comprometedoras junto a otra mujer.

“Julián puede hacer de su vida lo que quiera. Tiene todo el derecho de rehacer su vida porque es hombre soltero”, empezó diciendo Eslava en una transmisión a través de su cuenta personal de Instagram.

Asimismo, Yiddá agregó: “A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome la mano con Ángel, él me besaba la mano. A mí me juzgaron los machistas de m***”. La muchacha con la que sale no la conozco, yo también recién me he enterado así como ustedes”.

¿Qué más dijo Yiddá Eslava?

Por último, la artista aconsejó no levantar juicio contra nadie sin saber cuál es el fondo del asunto. “Piensen bien cuando van a hablar de alguien, cuando van a referirse a una persona. Es importante. Estoy cansada de que se mida con una vara distinta a las mujeres y a los hombres. Tiene que acabar de alguna u otra manera”.

¿Cuál fue el sentido mensaje con el que Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron su divorcio?

En octubre del año pasado, la expareja decidió publicar un vídeo en sus redes sociales para anunciar la noticia de su ruptura. En el contenido se vio a ambos afectados a la hora de exponer la decisión de su separación ante una cámara, pero igual buscaban mantener la compostura y hacer bromas como suelen mostrarse en sus vídeos de humor.

En el clip manifestaron que a pesar del difícil momento por el cual atraviesan, están llevando la situación de la mejor manera por el bien de sus dos hijos. “Él siempre va a ser el padre de mis hijos y yo siempre seré la madre de sus hijos. Entonces, buscamos romper el estigma de ‘Ay, porque ya acabó, todo se va al car***”, fue una de las frases que expresó Yiddá en el video publicado en Instagram.

“Ya no somos pareja, pero siempre seremos una familia. ¡LA FAMILIA ZUCCHI ESLAVA!”, se lee al final de su publicación, con lo cual buscan demostrar que la ruptura es amistosa y respetuosa.

Ante la sorpresa de muchos seguidores, Yiddá y Julián se tomaron el tiempo de responder las preguntas de algunos cibernautas que comentaron sobre lo acontecido. En varias ocasiones ambos sostuvieron que la decisión fue por amor al otro y priorizando el bienestar de sus menores hijos.

Adicionalmente, los actores enfatizaron que por el momento no brindarán declaraciones a los medios de prensa que les escribieron de buena forma, ya que en el video que compartieron habían expresado todo lo necesario que creyeron conveniente decir.

La banda de pop punk, Blink-182 confirmó que brindará concierto en el Perú el próximo 12 de marzo del 2024 en el Estadio San Marcos. Conoce la historia de sus integrantes en este video.