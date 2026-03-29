La repentina muerte de Manolo Rojas no solo remeció al mundo del espectáculo, sino que también provocó un momento de alta tensión emocional dentro del reality ‘La Granja VIP Perú’, donde los participantes permanecen completamente aislados del exterior. La producción tomó la decisión de informarles en plena competencia debido a la relevancia del artista en la televisión peruana, generando un quiebre inmediato en la dinámica del programa. La noticia impactó de manera directa a varios concursantes, especialmente a Yiddá Eslava y Mónica Torres, quienes no pudieron ocultar su dolor ante la inesperada pérdida. El episodio dejó en evidencia no solo la cercanía que mantenían con el humorista, sino también el profundo vacío que su partida ha generado en el ámbito artístico y entre quienes compartieron con él dentro y fuera de los escenarios.

¿CÓMO REACCIONARON YIDDÁ ESLAVA Y MÓNICA TORRES TRAS CONOCER LA NOTICIA?

El anuncio, realizado por los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, tomó por sorpresa a todos dentro del encierro del programa. La reacción más intensa vino de Yiddá Eslava, quien no pudo contener las lágrimas al recordar que había compartido con el comediante poco antes de ingresar al reality. “Era un gran amigo; no puede ser lo que me están contando. (...) Se me parte el corazón, no puedo más”, expresó visiblemente afectada.

Por su parte, Mónica Torres, quien dio sus primeros pasos en la comicidad junto a Rojas en el recordado ‘Risas y Salsa’, optó por el silencio en los primeros minutos, para luego mostrar su dolor de manera contenida mientras recibía el respaldo de sus compañeros, según informa Infobae.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA MUERTE DE MANOLO ROJAS?

El trágico suceso tuvo lugar la noche del viernes 27 de marzo, momento en que el artista se desplomó inesperadamente en los exteriores de su casa. A pesar de los esfuerzos de sus hijos por auxiliarlo y trasladarlo de urgencia tras el aviso de los vecinos, las autoridades policiales que llegaron al lugar determinaron que el cuerpo ya no presentaba signos vitales dentro del vehículo.

Aunque inicialmente surgieron diversas dudas sobre el motivo de su partida, su hermano Jaime aclaró durante la madrugada que el fallecimiento fue producto de un infarto. Posteriormente, los reportes médicos confirmaron que se trató de una muerte por causas naturales.

También se conoció que el humorista había enfrentado problemas de salud como hipertensión, diabetes e hígado graso, aunque en los últimos años había adoptado hábitos más saludables.

Manolo Rojas. . (Foto: GEC)

¿CÓMO FUE LA DESPEDIDA DE MANOLO ROJAS EN HUARAL?

La ciudad de Huaral se convirtió en el principal punto de homenaje al humorista durante la madrugada del domingo. Su féretro llegó al Club Social La Huaquilla, donde fue recibido por una gran cantidad de personas que acudieron con flores y globos blancos para rendirle tributo.

Durante el velatorio, amigos, vecinos y seguidores permanecieron acompañando a la familia, mientras las muestras de afecto se multiplicaban. Además, se organizó un reconocimiento público frente a la sede de la municipalidad, donde autoridades y representantes del ámbito artístico destacaron su legado. Este último adiós reflejó el cariño que el artista supo construir a lo largo de su carrera, consolidándolo como una figura clave del humor en el país.

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