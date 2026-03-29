Por Redacción EC

La repentina muerte de Manolo Rojas no solo remeció al mundo del espectáculo, sino que también provocó un momento de alta tensión emocional dentro del reality ‘La Granja VIP Perú’, donde los participantes permanecen completamente aislados del exterior. La producción tomó la decisión de informarles en plena competencia debido a la relevancia del artista en la televisión peruana, generando un quiebre inmediato en la dinámica del programa. La noticia impactó de manera directa a varios concursantes, especialmente a Yiddá Eslava y Mónica Torres, quienes no pudieron ocultar su dolor ante la inesperada pérdida. El episodio dejó en evidencia no solo la cercanía que mantenían con el humorista, sino también el profundo vacío que su partida ha generado en el ámbito artístico y entre quienes compartieron con él dentro y fuera de los escenarios.

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