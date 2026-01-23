En ‘Yo Soy’ 2026, no todos los caminos son lineales y algunas historias se construyen a partir de segundas oportunidades. En una nueva jornada de audiciones, un imitador de Bad Bunny regresó decidido a cambiar su suerte tras no pasar su audición en una temporada anterior, apostando por una versión más trabajada y segura sobre el escenario.

La presentación dejó en evidencia una evolución clara que no pasó desapercibida para el jurado, que valoró tanto la actitud como el progreso mostrado. Esta vez, el resultado fue distinto y marcó un nuevo comienzo en la competencia. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉN ES EL IMITADOR DE BAD BUNNT QUE VOLVIÓ POR SU REVANCHA EN “YO SOY”?

El protagonista de esta historia se llama Carlos Rey, quien volvió al programa con una motivación clara: demostrar que había aprendido de su experiencia anterior y ahora encarna mejor a Bad Bunny. “Vine por la revancha, ahora estoy más suelto”, afirmó, anticipando un cambio en su desempeño.

Sobre el escenario interpretó dos temas del artista urbano, mostrando mayor soltura y presencia escénica. Adolfo no dudó en respaldarlo y le dio el “sí” de manera directa, mientras que Jely Reátegui destacó el avance respecto a su participación anterior. “Se nota que has trabajado, hay una mejora clara desde la última vez”, comentó, aunque también le dejó una observación técnica clave: “Economiza los movimientos para ganar precisión y concentra la energía en las caderas”.

El jurado coincidió en que aún existen aspectos por pulir, pero resaltó el crecimiento y la determinación del imitador, según informa la plataforma web de Latina.

Finalmente, Carlos Rey consiguió avanzar a la siguiente ronda, confirmando que una eliminación no siempre es un final, sino una oportunidad para regresar más preparado.

¿DÓNDE VER “YO SOY” Y QUÉ SE SABE DEL PROGRAMA?

Yo Soy es uno de los formatos más emblemáticos de la televisión peruana y se emite por Latina desde 2012. El programa reúne a participantes que buscan replicar con precisión la voz, apariencia y gestos de artistas consagrados, tanto nacionales como internacionales. Su objetivo es encontrar al imitador más completo, capaz de convencer al jurado y al público.

Actualmente, el panel de jueces está integrado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, quienes evalúan cada presentación con criterios técnicos y escénicos.

Además de la emisión televisiva, todos los capítulos pueden verse de manera gratuita en el canal oficial de YouTube de ‘Yo Soy Perú’, así como en la plataforma digital Latina.pe, lo que permite seguir el concurso en cualquier momento.

Foto: Latina TV

¿QUIÉN FUE EL ÚLTIMO GANADOR DE “YO SOY”?

La temporada más reciente tuvo su gran final el pasado sábado 20 de diciembre de 2025, en una gala cargada de emoción y alto nivel artístico. Tras una reñida competencia, Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se consagró como la ganadora del programa, llevándose el reconocimiento del jurado y la ovación del público.

En la última noche, Villanueva abrió su participación con “Billie Jean”, logrando un aplauso de pie, y cerró con una potente versión de “Thriller”. Emocionada, agradeció el apoyo recibido: “Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento”. El podio lo completaron los imitadores de Green Day y Alejandra Guzmán, quienes también destacaron en una final que confirmó por qué Yo Soy sigue siendo un semillero de talentos.