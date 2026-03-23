La espera terminó para los amantes del talento y la caracterización. Este lunes 23 de marzo de 2026, las pantallas se iluminan con el estreno de “Yo Soy: Grandes Batallas”, una temporada que promete reunir a la élite de los imitadores en un formato de duelo directo que no dará tregua.

Horario y canales para ver el estreno de “Yo Soy: Grandes batallas” 2026

Si no te quieres perder ni un solo segundo de las devoluciones del jurado y las increíbles transformaciones, sintoniza la señal en vivo a partir de las 9:00 p.m.

Televisión: Transmisión oficial por la señal abierta habitual.

Transmisión oficial por la señal abierta habitual. Streaming: Disponible a través de la app oficial y la web del canal para verlo desde cualquier dispositivo.

Disponible a través de la app oficial y la web del canal para verlo desde cualquier dispositivo. Redes Sociales: Podrás seguir el minuto a minuto y comentar con el hashtag oficial de la temporada.

¿Qué novedades trae “Yo Soy: Grandes batallas” en esta nueva temporada?

A diferencia de las temporadas regulares de casting, esta edición de "Grandes batallas" se enfoca en la excelencia. El formato “consagrados vs. retadores” vuelve con reglas más estrictas y una puesta en escena de última generación.

Este año, la producción ha confirmado el uso de tecnología de audio mejorada y una escenografía renovada para que la experiencia del espectador sea lo más cercana posible a un concierto real de las estrellas originales.

Los imitadores favoritos que regresan al escenario

El gran atractivo de esta temporada 2026 es el retorno de voces legendarias que ya han levantado la copa anteriormente. Entre los nombres que más suenan en redes sociales para defender su silla de “consagrados” se encuentran los imitadores de grandes íconos de la música romántica, el rock de los 80 y el pop urbano actual.

La tensión está asegurada, ya que nuevos talentos “ocultos” han estado preparándose durante meses para destronar a los favoritos del público.

Ficha Técnica: “Yo Soy: Grandes batallas” 2026