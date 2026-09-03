El vínculo entre Youna y Samahara Lobatón volvió a tomar fuerza luego de las declaraciones que ambos realizaron sobre la crianza y los gastos de su hija. Durante su paso por ‘La prisión de Destino 2’, reality cancelado inesperadamente, la expareja no consiguió dejar atrás sus diferencias y protagonizó nuevos cuestionamientos públicos que pusieron su relación familiar bajo la mirada de sus seguidores. Mientras Youna criticó las decisiones de la influencer, ella aseguró que asume gran parte de los gastos de sus tres hijos y trabaja para brindarles estabilidad. Ante estas afirmaciones, el barbero decidió aclarar cuánto dinero aporta mensualmente para cubrir las necesidades de su hija y defendió su papel como padre, además de explicar el esfuerzo que representa cumplir con esta responsabilidad económica.

¿CUÁNTO DINERO ENTREGA YOUNA CADA MES POR SU HIJA XIANNA?

Youna aseguró que cumple de manera constante con la pensión de alimentos de su hija Xianna y reveló que actualmente entrega 500 dólares cada mes. El barbero explicó que conseguir esa cantidad representa un esfuerzo importante para él, especialmente por las dificultades económicas que enfrenta en el lugar donde reside.

“Solamente para aclarar: yo paso 500 dólares mensuales por la vida de mi hija. Y qué pena si es poco, pero para mí 500 dólares es bastante. Es un esfuerzo que yo hago como padre, sacándome ‘la miércoles’ aquí porque la gente que vive aquí (en Estados Unidos) sabe que es difícil conseguir el dinero”, manifestó en sus redes sociales.

En este contexto, señaló que su intención siempre ha sido contribuir con lo necesario para que su hija tenga lo mejor.

¿QUÉ DIJO YOUNA SOBRE SUS OBLIGACIONES COMO PADRE?

El barbero también respondió a los comentarios relacionados con su supuesto bajo aporte para la manutención de Xianna. Frente a las declaraciones atribuidas a Samahara Lobatón, remarcó que nunca habría dejado de cumplir con la responsabilidad económica que tiene como progenitor.

“Desde que nació mi hija, nunca le ha faltado la pensión. Yo doy 500 dólares porque para mí es mi gran sacrificio que hago, sacándome ‘la miércoles’ para darle lo mejor a mi hija. Qué pena si para otras personas es poco”, señaló Youna.

En medio de los cuestionamientos, Youna consideró que ambos padres deben participar en el sostenimiento de Xianna y expresó su postura sobre cómo debería distribuirse esa responsabilidad, según recoge el diario La República.

“Yo creo que el 50% para la vida de Xianna cubre los 500 dólares, quizá, para mí, alcanza”, concluyó, dejando en claro que considera significativa la suma que entrega cada mes.

¿QUÉ HABÍA DICHO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE LOS GASTOS DE SUS HIJOS?

Previamente, Samahara Lobatón contó a algunos integrantes del reality que ella asume buena parte de los gastos relacionados con sus tres hijos. La influencer sostuvo que trabaja intensamente para brindarles una vida con comodidades y también afirmó que tanto Youna como Bryan Torres cumplen con sus respectivas pensiones de alimentos. Estas declaraciones también habrían sido expuestas previamente durante una conversación con Magaly Medina en su pódcast.

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