Youna destapa cuánto dinero entrega cada mes por la manutención de su hija con Samahara Lobatón | Composición EC: @flockogram / @samaharalobatonklug
Youna destapa cuánto dinero entrega cada mes por la manutención de su hija con Samahara Lobatón | Composición EC: @flockogram / @samaharalobatonklug
Por Redacción EC

El vínculo entre Youna y Samahara Lobatón volvió a tomar fuerza luego de las declaraciones que ambos realizaron sobre la crianza y los gastos de su hija. Durante su paso por ‘La prisión de Destino 2’, reality cancelado inesperadamente, la expareja no consiguió dejar atrás sus diferencias y protagonizó nuevos cuestionamientos públicos que pusieron su relación familiar bajo la mirada de sus seguidores. Mientras Youna criticó las decisiones de la influencer, ella aseguró que asume gran parte de los gastos de sus tres hijos y trabaja para brindarles estabilidad. Ante estas afirmaciones, el barbero decidió aclarar cuánto dinero aporta mensualmente para cubrir las necesidades de su hija y defendió su papel como padre, además de explicar el esfuerzo que representa cumplir con esta responsabilidad económica.

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