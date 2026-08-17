A lo largo de estos años, ‘Al fondo hay sitio’ ha ganado mucha popularidad no solo a nivel nacional, sino también en algunos países de Latinoamérica, gracias a sus carismáticos personajes y situaciones cómicas. Sin embargo, la exitosa serie de América TV no ha estado exenta de críticas por parte de los internautas, debido a determinadas situaciones y escenas que han generado diversas reacciones. Frente a esta situación, la destacada actriz Yvonne Frayssinet, quien interpreta a “Francesca Maldini”, decidió responder a los detractores y explicar las razones por las que esta producción nacional continúa cautivando a miles de espectadores, al alcanzar más de 16 puntos de rating y consolidarse como uno de los programas más vistos de la televisión. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO YVONNE FRAYSSINET SOBRE EL ÉXITO DE ‘AL FONDO HAY SITIO’?

En una entravista para RPP, Yvonne Frayssinet se presentó para hablar un poco más sobre su participación en una comedia teatral junto a otras reconocidas actrices del medio. Sin embargo, no estuvo exenta de responder preguntas sobre el éxito que ha alcanzado ‘Al fondo hay sitio’ a lo largo de sus 13 temporadas al aire, pese a que algunos de sus personajes más populares se retiraron de la serie. De esta manera, la destacada actriz de 76 años señaló que el logro de ‘AFHS’, reflejado en el rating que registra diariamente, radica en la conexión que la historia ha alcanzado establecer con los espectadores.

Yvonne Frayssinet explica el éxito de “Al fondo hay sitio” tras 13 temporadas: “Critican, pero no se pierden un capítulo” | Foto: El Popular

Asimismo, la popular Franchesca Maldini destacó el trabajo que realizan los guionistas, quienes han logrado mantener la atención del público a pesar de los continuos giros y cambios en la trama. “La historia pegó, la gente se ha acostumbrado a vernos y a seguir lo que pasa; además, los guionistas son muy hábiles. De todas maneras, duele cuando se va una persona, pero ponen inmediatamente una situación u otro actor que pueda hacer el equilibrio y salimos adelante como sea. Hay gente que critica, pero no se pierde un capítulo ni un detalle de la serie”, dijo Frayssinet.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL REGRESO DE CHARO A ‘AL FONDO HAY SITIO’?

En un capítulo de ‘Al fondo hay sitio’, Joel Gonzáles enfrentó uno de los momentos más críticos de su vida cuando fue atacado por un misterioso dron enemigo en medio de un conflicto bélico en el Estrecho de Ormuz, lo cual lo dejó completamente indefenso y sin posibilidad de responder al ataque. Así, tras la noticia de su muerte en Las Nuevas Lomas, la carismática familia no ha parado de rendirle homenaje fiel a su estilo, lo que dio lugar a una ola de críticas y cuestionamientos dirigidos a la producción de la serie por la muerte del popular ‘Niño con cara de pez’.

Aunque, en medio del dolor que embarga a la familia Gonzáles en el último capítulo, Olinda decidió llamar a Charo, quien vive en Canadá junto a Grace y sus nietos, para comunicarle la trágica noticia sobre su hijo. No obstante, la expareja de Raúl del Prado sorprendió al anunciar que regresará al país en un mes, por lo que le pidió que guardará su secreto para sorprender a los demás. Tras ello, los seguidores de la exitosa serie no han dejado de especular sobre el posible regreso de Mónica Sánchez, luego de que hace algunos meses anunciara su salida de la producción tras más de 15 años dando vida al recordado personaje de Charito.