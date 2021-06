4 de 8

Kelly apareció en "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" como Neela, quien era el interés amoroso de Sean Boswell de Lucas Black y aunque no volvió aparecer más. La actriz logró conseguir el interés de directores. En el 2020, mientras el mundo se encontraba convulsionado por la pandemia, grabó una de las mejores series en las que pudo haber participado, "La bella y el Panadero". (Foto: Universal Pictures).