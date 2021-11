Fast and Furios tendrá una décima y última entrega. Sí, la popular saga de películas de autos y acción llegará a su fin, así como la historia de Dominic Toretto, personaje que interpreta Vin Diesel.

Es por eso que el popular actor quiere contar en esta última filmación con Dwayne Johnson, quien dio vida a Luke Hobbs a partir de la quinta película de Rápidos y Furiosos.

En su cuenta oficial de Instagram, Vin Diesel publicó una foto en la que aparece él con “La Roca” y la acompañó con el siguiente mensaje: “Debes presentarte. No dejes la franquicia inactiva porque tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro”, dijo.

Sucede que “La Roca” o “The Rock” ya ha manifestado públicamente que ya no desea participar en la saga de Fast and Furious. “Les deseo suerte en las próximas películas en las que yo no estaré”, aseguró mientras filmaba la película “Jungle Cruise”.

Vin Diesel también apeló a la emoción en su publicación de Instagram, la cual tiene más de 2 millones de ‘likes’.

“Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en casa y siempre nos envías buenos deseos en los días señalados. Ahora ha llegado el momento”, aseguró.

¿Será suficiente para convencer a Dwayne Johnson?

