Aunque no les va mal en LaLiga tras acumular dos victorias y un empate en el torneo local, el FC Barcelona sabe que si aspira a realizar una buena campaña en Champions League necesitará de todas las armas posibles. Ronald Koeman se niega a extrañar a Lionel Messi y el nuevo ‘10’ ya estaría habilitado para volver al campo.

El último encuentro por Liga de Campeones del cuadro culé, un 0-3 ante el Bayern y en el Camp Nou, no dejó satisfecho ni al técnico neerlandés ni a la hinchada. De hecho, tuvo una peculiar situación negativa: no lograron concretar ni un solo disparo al arco, lo que explica un aspecto del resultado.

Una luz al final del túnel parece aparecer tras el visto bueno que se le dio a una de sus promesas: Ansu Fati. El delantero completó su primera sesión junto al primer equipo y la evolución que ha presentado ha sido alentadora. Sin embargo, en Cataluña prefieren no apresurar al artillero de 18 años.

Tanto el servicio médico como el cuerpo técnico blaugrana prefiere no correr riesgos considerables y no pisaría el gramado este lunes 20 cuando el Barza deba recibir al Granada (2 p. m. / hora peruana) por la cuarta jornada de liga. Eso sí, su regreso no tardaría en llegar y ya se tantean algunos escenarios.

Antes de que se lleve a cabo la Nations League, Koeman ya tiene pensado utilizar al nuevo ‘10’ el jueves 23 ante el Cádiz (3 p. m. / hora peruana) o el domingo 26 ante el Levante (9:15 a. m. / hora peruana), incluso pensando en el duelo del miércoles 29 (2 p. m. / hora peruana) ante Benfica por Champions.

El siguiente gran duelo, antes de la para por fecha FIFA, será ante el vigente monarca del torneo doméstico, el Atlético de Madrid, el próximo 2 de octubre en el Wanda Metropolitano. Con un contrato que culmina en el verano de 2022, el plan es aprovecharlo lo mejor posible y aumentar su valor en el mercado.

VIDEO RECOMENDADO

La derrota del Barcelona contra el Bayern de Múnich (0-3) en la Champions League desnuda la historia del club catalán. El Barça no disparó al arco en todo el partido.