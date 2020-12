Faltan muy pocas horas para terminar el 2020, un año por demás complicado y duro por la pandemia del coronavirus, que desató una crisis sanitaria a nivel mundial que dejó miles de muertos en varios países, y millones esperan que el Año Nuevo 2021, que iniciará en breves horas, sea mejor en todo sentido, sobre todo en el tema de la salud, la economía y el bienestar y la paz mundial.

Tomando en cuenta que en esta oportunidad no habrá fiestas para celebrar la llegada del nuevo año como en anteriores oportunidades, no es mala idea recibir las 12 de la noche en casa en compañía de tus seres queridos y disfrutando de una rica cena, con música de esta y otras épocas que harán que el momento sea más alegre y, por qué no divertido.

Es por esa razón que te recomendamos estas 10 inolvidables canciones para recibir con entusiasmo este nuevo Año Nuevo 2021. ¡Feliz Año Nuevo!

“Cinco pa’ las doce” (Gabino Pampini)





El venado - Los Pakines





Resistiré





Feliz Año Nuevo ‘made in Abba’





”La Fiesta de Pilito” - El Gran Combo de Puerto Rico





“Abriendo puertas” (Gloria Estefan)





“New year’s eve” (Snoop Dogg ft. Marty James)





Camilo - Vida de Rico





Hawái- Maluma





Relación remix- Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía y Farruko





