Su letra sencilla y sonido amigable representa un ícono bilingue de la música dedicada al nacimiento de Jesús. El legendario cantautor de 77 años, José Feliciano, forma parte de la tradicional festividad cristiana de diciembre con su representativo “Feliz Navidad” que en este 2022 cumple 52 años de haberse escrito e ideado. Conoce la historia del clásico tema musical que resuena en los hogares del mundo entre la Nochebuena y el día 25.

¿CÓMO ES EL “FELIZ NAVIDAD” DE JOSÉ FELICIANO?

En el 2020, la distintiva canción navideña celebró sus 50 años con el lanzamiento de una versión juvenil, contemporánea, y diversificada junto a reconocidos artistas.

Compuesto por una estructura simple que contiene un “Feliz Navidad, próspero año y felicidad” en el coro, y un “I wanna wish you a merry Christmas, from the bottom of my heart” como verso, José Feliciano es el creador de un tema que ocupa el puesto 15 dentro del listado de las 25 canciones navideñas más populares en Estados Unidos según la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (siglas en inglés como ASCAP).

El sencillo de Navidad que grabó el mítico músico en 1970 integra el álbum que lleva el mismo nombre, y que fue grabado bajo el sello discográfico de RCA Víctor (hoy RCA Records), y reeditado en CD 31 años después.

De acuerdo al ASCAP, “Feliz Navidad” es considerada como una de las 25 mejores canciones de Navidad más interpretadas y registradas en todo el mundo.

Asimismo, el icónico tema navideño ha sido versionado en diferentes ritmos por artistas de talla internacional como Laura Pausini, Raphael, y hasta por el grupo surcoreano de K-pop, BTS.

Cabe destacar, que el video de “Feliz Navidad” estrenado en noviembre de 2016 cuenta con la participación de un niño llamado Fawijo, quien canta, baila, y a la vez es también el nieto de José Feliciano.

El video a diciembre de 2022 se sitúa en la posición 61 del top musical, y bordea las 65 millones de visualizaciones.

¿QUÉ DIJO JOSÉ FELICIANO SOBRE SU “FELIZ NAVIDAD” EN EL 2020?

Con motivo de la celebración de los 50 años de “Feliz Navidad”, el cantautor puertorriqueño-estadounidense declaró para la agencia AP, y manifestó haber cumplido un sueño con la creación del emblemático tema decembrino.

“Tenía ese sueño en mi mente, pero hasta ahí llegaba hasta que escribí “Feliz Navidad””, expresó José Feliciano sobre la historia que lo motivó a escribir en 6 palabras en español, y 14 en inglés una letra auténtica, pequeña, pero con mucho sentimiento.

El ganador de 9 premios Grammy dijo, además, que “la idea del “Feliz Navidad” era tratar de unir a la gente”, y para plasmarlo se inspiró en temas como We Three Kings, y The First Noel.

La idea de José Feliciano recibió el apoyo musical en pleno siglo XXI de 30 artistas para lanzar una nueva versión que sirva de conmemoración por el exitoso medio siglo cumplido.

Amazon Music presentó el 24 de diciembre de 2020, el clásico “Feliz Navidad” de José Feliciano con la colaboración de Shaggy, CNCO, Jon Secada, La India, Julio Iglesias, entre otros.