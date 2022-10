Dos feriados nacionales en Perú se aproximan a un momento determinado del año con variadas conmemoraciones y efemérides. El 31 de octubre de Halloween y el Día de la Canción Criolla, y el 1 de noviembre del Día de Todos los Santos, los trabajadores del sector público y privado se verán favorecidos con el respectivo descanso, pero por requerimiento laboral, puede suceder que el empleado tenga que trabajar en dichos días libres. Te contamos cuánto es el pago por ejercer labores durante un feriado nacional.

Los días declarados como feriados nacionales forman parte del calendario anual y fueron establecidos para conmemorar acontecimientos históricos, y para que también el trabajador pueda gozar de un descanso, y eventualmente disfrutar de algún viaje.

Sin embargo, el empleador puede requerir de los servicios del trabajador para ejercer funciones durante los días decretados como no laborables.

En este caso puntual, los próximos feriados nacionales serán el lunes 31 de octubre y el martes 1 de noviembre, aunque con la salvedad de que la fecha de Halloween y el Día de la Canción Criolla figura como uno de los 7 días no laborables compensables del 2022 dirigidos para el sector público.

FERIADOS DEL 2022 : ¿CUÁNTOS PAGOS DEBE PERCIBIR UN TRABAJADOR POR LABORAR EL 31 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE?

Los días libres relacionados a feriados nacionales no merman ni afectan a la remuneración que recibe todo trabajador público y/o privado a fin de mes.

Cabe resaltar, que el trabajador que labore el día lunes 31 de octubre no recibirá ningún pago extra o adicional ya que la fecha en mención fue declarada como día no laborable compensable, y no forma parte del calendario regular de feriados nacionales anuales.

De acuerdo a información compartida por la plataforma única del Estado peruano, todo trabajador que labore el 1 de noviembre, deberá percibir por cada día laborado los siguientes conceptos de pago:

- Pago por el feriado laborado (Incluido en la remuneración mensual)

- Pago por la labor efectuada

- Sobretasa del 100%

A través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), también se precisa que el empleador debe procesar estos pagos en el único caso de que el feriado no sea sustituido por otro día de descanso, y de ser así efectuar el pago triple junto a la remuneración final.

FERIADOS DEL 2022 : ¿CUÁNTO DEBE RECIBIR UN TRABAJADOR POR LABORAR EL 1 DE NOVIEMBRE?

De acuerdo a los conceptos de pago por laborar en un feriado nacional, cabe recalcar que el empleador tiene la obligación de cumplir con el trabajador sino estará sujeto a una multa de más de 200 mil soles.

La Sunafil brinda alcances ejemplificadores sobre cuánto debe recibir un trabajador que laborará durante el feriado del 1 de noviembre.

Si un trabajador recibe mensualmente un sueldo de 1200 soles, aproximadamente su día laborado valdrá 40 soles.

Teniendo en cuenta este importante detalle, el empleador deberá abonar los mismos 40 soles por cada concepto de pago, o sea 3 veces.

En total, el trabajador deberá recibir 120 soles adicionales a su remuneración regular de cada fin de mes.

¿POR QUÉ SERÁ FERIADO EL 31 DE OCTUBRE EN PERÚ Y QUÉ SECTOR PUEDE ACOGERSE A LA MEDIDA?

En la víspera al Día de Todos los Santos, el Perú, también, celebra anualmente una festividad internacional y al mismo tiempo una efemérides netamente nacional como el Día de la Canción Criolla.

Los puentes festivos en Perú fueron decretados el 31 de marzo a través de una publicación oficial emitida en el diario El Peruano.

Mediante Decreto Supremo se determinó que la ciudadanía laboral del Perú celebre 7 días adicionales al calendario de feriados nacionales.

Estos nuevos días están considerados como no laborables, y automáticamente los convierte en festividades regidas por el Estado peruano.

La resolución Nº 033, refrendada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), establece que el lunes 31 de octubre forme parte del listado de días no laborables compensables dirigidos para el sector público.

El día de Halloween y de la Canción Criolla será el 5to. día del 2022 que contemplará la recuperación de horas dejadas de laborar por los trabajadores de municipalidades, ministerios y otras instituciones públicas del Perú.

¿EL FERIADO DEL 31 DE OCTUBRE APLICA PARA EL SECTOR PRIVADO?

El artículo número 4 de la norma precisa y le dedica unas líneas al sector privado.

Para este sector laboral, conformado por las empresas e instituciones privadas, el decreto, textualmente, indica que “los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores”.

En relación a este artículo, la declaración expresa que, en ese previo acuerdo, se deberá determinar la forma efectiva en la que el trabajador recuperará las horas que no se laboraron.