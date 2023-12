A lo largo del año podemos encontrar distintos y numerosos feriados en el calendario , estos son días especiales en los que la fuerza trabajadora de todo el país puede descansar y aprovechar para poder realizar actividades que normalmente no podría hacer por el movimiento económico en el que se desempeña. En tal sentido en esta nota te contaremos qué feriados habrán este mes en Perú.

FERIADOS 2023 EN EL PERÚ

Esta es la lista oficial de feriados del 2023. Actualmente, solo queda 1 feriado nacional. Consulta aquí la lista completa:

1 de enero: Año nuevo

6 de abril: Jueves Santo

7 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del trabajo

29 de junio: San Pedro y San Pablo

23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 y 29 de julio: Fiestas Patrias

6 de agosto: Batalla de Junín

30 de agosto: Santa Rosa de Lima

8 de octubre: Combate de Angamos

1 de noviembre: Todos los santos

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

25 de diciembre: Navidad

¿QUÉ SE SABE DEL FERIADO LARGO?

Este lunes 25 de diciembre del 2023 es considerado feriado nacional, siendo este un día de descanso prolongado al fin de semana de los peruanos. Por otro lado, el 26 de diciembre es DÍA NO LABORABLE tras la declaración del Ejecutivo encabezado por Dina Boluarte.

Es así que según el Decreto Supremo N° 151-2022-PCM, el martes 26 de diciembre es día no laborable aplicable a los trabajadores del sector público. Respecto al sector privado, la medida se da de manera voluntaria, es decir que se deberá llegar a un acuerdo entre colaborador y empleador. En caso eso no exista, el jefe decidirá si el martes no habrá labores.

ÚLTIMO FERIADO: 9 DE DICIEMBRE

Por primera vez en el país, este viernes 9 de diciembre sdel 2023 será feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, una batalla que se libró en la Pampa de Quinua de Ayacucho en 1824.

Dicho enfrentamiento estuvo comprendido dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas en América del Sur (1809-1826) y significó la consolidación de la independencia de la República del Perú, así como el final definitivo del dominio administrativo virreinal español en América del Sur.

Esta fecha fue aprobada el año pasado por el Congreso mediante la Ley N° 31381, la cual decreta que el 9 de diciembre sea feriado nacional, y recién se hará efectivo por primera vez este año.

PRÓXIMO FERIADO: 25 DE DICIEMBRE

La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, pues celebra el nacimiento de Jesucristo. La palabra ‘Navidad’ proviene del latín: Nativitas que significa nacimiento, esta festividad tiene una gran historia. Se cree que en la Edad Media los líderes de la Iglesia cristiana, inspirados en los evangelios de San Mateo y San Lucas, fijaron la fecha con el fin de sus fieles se alejaran de las celebraciones paganas, en este caso, vinculadas al solsticio de invierno.

Ciertamente, en estas fechas los romanos celebraban las festividades dedicadas a Saturno, dios del tiempo y la agricultura, que también incluían el intercambio de regalos y terminaban con la festividad del Sol Invicto el día 25 de diciembre.

Por su parte, la Navidad se popularizó en Latinoamérica gracias a San Francisco de Asís quien dio origen a los pesebres, algo que llamó mucho la atención de quienes vivían en la zona en la época, aunque él los bautizó con el nombre de “montajes vivientes”.

SOBRE LOS DÍAS FERIADOS

Los días feriados son los días señalados por la ley (artículo 6 del D.L N° 713), en donde el trabajador tiene derecho a descansar en ese día y que dicho descanso sea remunerado.

Los trabajadores perciben una remuneración ordinaria que corresponde a un día de trabajo, y se abonará en forma directamente proporcional al número de días efectivamente trabajados, excepto el Día del Trabajo, en el cual se abonará un día de remuneración, sin condición alguna.

Si el trabajador labora en un día feriado sin descanso sustitutorio tiene derecho al pago de la retribución correspondiente por la labor efectuada con una sobretasa del 100%.

Así mismo, no se considera que se haya trabajado en feriado no laborable, cuando el turno de trabajo se inicie en día laborable y concluya en el feriado laborable.

