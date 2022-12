La ciudadanía que vive dentro del territorio peruano tendrá un nuevo feriado largo en este mes de diciembre, donde podrá aprovechar el tiempo para viajar, pasar tiempo en familia o avanzar con los preparativos navideños.

El próximo jueves 8 y viernes 9 de diciembre, muchos empleados del Perú no trabajarán debido a la conmemoración de dos efemérides importantes y simbólicas en la historia del Perú; por lo que habrá un fin de semana largo hasta el 11.

En esta nota te explicamos qué se celebra en esos días y por qué son relevantes.

¿QUÉ SE CELEBRA EL 8 DE DICIEMBRE?

Este jueves 8 de diciembre será feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, una tradicional festividad de carácter religioso, que tuvo su origen a mediados del siglo XIX de la mano del Papa Pío XI.

La festividad conmemora el nacimiento de la Virgen María, quien estuvo libre de pecado y culpa desde su concepción hasta su muerte, según marca la tradición católica.

En varios lugares del Perú se realizan juegos tradicionales, fiestas patronales, procesiones, misas y celebraciones de Primera Comunión y Confirmación.

¿QUÉ SE CELEBRA EL 9 DE DICIEMBRE?

Por primera vez en el país este viernes 9 de diciembre será feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, un gran enfrentamiento que se libró en la Pampa de Quinua de Ayacucho en 1824.

Dicha batalla estuvo comprendida dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas en América del Sur (1809-1826) y significó la consolidación de la independencia de la República del Perú, así como el final definitivo del dominio administrativo virreinal español en América del Sur.

Esta fecha fue aprobada el año pasado por el Congreso mediante la Ley N° 31381, la cual decreta que el 9 de diciembre sea feriado nacional, y recién se hará efectivo por primera vez este año.

¿SERÁ FERIADO LARGO PARA TODOS?

Tanto el 8 como 9 de diciembre son feriados nacionales para el sector público y privado.

Vale precisar que los feriados son definidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno.

Los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En tanto, si no se trabaja en día no laborable se debe compensar luego esas horas.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS QUE TIENE DICIEMBRE 2022?