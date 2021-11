En noviembre, Argentina volverá a tener un nuevo feriado, luego del fin de semana largo que se dio del 8 al 11 de octubre, por lo que en esta ocasión te contamos cuáles serán los días feriados del presente mes y por qué motivo.

Durante los feriados, los empleados no tienen la obligación de trabajar, de hacerlo se les debe abonar el valor de una jornada doble, es decir, un 100% más que un día normal. Y en el caso de no trabajar en un feriado tradicional, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan acudido a su centro de labores.

Sin embargo, existe una diferencia entre un feriado y los días no laborables, y es que este último los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados. A continuación, te contamos cuáles serán los feriados en el mes de noviembre.

Feriados en noviembre en Argentina

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada al 22)

(se traslada al 22) 22 de noviembre: Feriado con fines turísticos

Cabe recordar que el único feriado válido en el mes de noviembre es el día sábado 20, pero con el propósito de incentivar el turismo, el gobierno ha decidido hacer un fin de semana largo, pasando el feriado oficial al día 22 de noviembre.

