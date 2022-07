Si de personalidades de la televisión que se ganaron el cariño del público en México se trata, cómo no hablar de Fernando del Solar. Sin embargo, hoy por hoy es tema de conversación debido a su sensible muerte a los tan solo 49 años. Pero para quienes no tenían noción de él, ¿quién fue, de qué falleció y por qué los mexicanos lloran su partida? Aquí los detalles.

“Una fuente muy cercana nos ha dicho que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar, sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando, pero ustedes, que hacen Venga la Alegría con él, lo tienen que saber”, comentó Sergio Sepúlveda, presentador de la emisión matutina de Venga la Alegría para informar sobre lo sucedido, tal como recogió El País.

En 2012, el conductor de TV fue diagnosticado con linfoma de Hodking, un tipo de cáncer que ataca al sistema inmune y con el que ha tenido que combatir por cerca de 10 años. Complicaciones en su salud serían los principales motivos de su inesperada partida, rodeado de quienes más lo quisieron.

“Fer siempre con su sonrisa llena de luz, la mejor actitud y el amor brotando por cada célula. Luchador incansable de sus sueños e ideales. Hoy se fue a volar más alto todavía… y esa noticia llega a los corazones de todos quienes lo conocimos. Como familia, nos reconforta saber que todos entenderán amorosamente este momento de despedida íntima y agradecemos infinitamente todas las muestras de cariño, apoyo, solidaridad y respeto”, se puede leer en la publicación a cargo de su familia en el perfil del entonces conductor de TV.

Una fotografía de él sonriendo acompañan al emotivo texto con el que el natural de Buenos Aires se despide del público de México, a donde llegó con poca edad para convertirse en uno de los presentadores de TV más entrañables. Entre sus experiencias destacan sus participaciones en telenovelas como “Pela”, “Un nuevo amor” y “Háblame de amor”, además de ser quien conducía Sexos en Guerra, Insomnia y Venga la Alegría.