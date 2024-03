La semana pasada el reconocido periodista Fernando Llanos anunció su despedida de América TV y Canal N. Mucho se ha dicho sobre él desde entonces, sin que él compartiera algo oficial al respecto. Sin embargo, el hombre de prensa finalmente se animó a reaparecer a través de sus redes con un mensaje para sus seguidores en el que adelantaba sus acciones a futuro.

¿Qué dijo Fernando Llanos tras su salida de Canal N y América TV?

Fernando Llanos aprovechó sus redes sociales para compartir un video en el que extiende un agradecimiento a todas las personas que le han demostrado apoyo desde que anunció que ya no formaría parte de las filas de Canal N y América TV. “Gracias por cada mensaje, por cada llamada telefónica, por cada encuentro casual en el que me han expresado su cariño, su respeto y me han trasladado toda su energía positiva”, se le oye decir. “Hace una semana yo hice algunos mensajes para que ustedes sepan que ya no trabajaba en esa empresa, pero lo que ha venido a continuación son un número muy alto de mensajes llenos de aprecio, que valoro muchísimo la verdad”.

El hombre de prensa asegura que ha hecho todo lo que estaba en sus manos para leer casi todos los mensajes que sus espectadores lo enviaban a través de redes como Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok y X (antes Twitter). Incluso afirma que cada día son más las palabras que le llegan. Llanos se siente satisfecho con su trabajo, pues a través de todos estos mensajes se ha dado cuenta de que, a través de él, la audiencia pudo escuchar que los personajes que entrevistaba respondieran las preguntas que ellos mismos se hacían en sus hogares.

Por último, se animó a mencionar un poco acerca de las actividades que tiene planeadas para el futuro, aunque sin entrar en muchos detalles. “No sé que viene todavía, estoy tomando los consejos para hacer un canal virtual, pero eso toma tiempo para hacerlo con la calidad que ustedes merecen”, dice. “Mientras tanto, nos comunicamos por aquí, gracias otra vez y nos vemos pronto”.

El periodista Fernando Llanos en el video que subió a sus redes sociales. Imagen: Edición EC

La carrera de Fernando Llanos

Los inicios de Fernando Llanos fueron en Panamericana Televisión, bajo la gestión de Genaro Delgado Parker. Posteriormente, se mudó a América TV y Canal N, donde trabajó por 15 largos años como reportero y presentador de televisión. Debido a ello, la noticia de su salida, sin duda, sorprendió a sus seguidores y colegas, quienes le dejaron mensajes de apoyo y respaldo.

En una entrevista para un medio local, el periodista reveló que no se esperaba el aviso de su salida y que, evidentemente, le dolió. Sin embargo, también dice sentirse satisfecho por haber dado el 100% de sí mismo en su trabajo y que creía que el trabajo que venía haciendo era el correcto.