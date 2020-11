Lo que se vivía adentro de la cancha era un ambiente de impotencia, sin una idea de juego, sin recursos y eso hizo que Alianza Lima descienda a la Liga 2 esta temporada tras perder 2-0 ante Sport Huancayo.

Desde Chile, Fernando Martel atendió a El Comercio para hablar de este mal momento que llevó a Alianza Lima a la Liga 2.

“Hicieron todo mal, en 35 partidos solo ganaron seis partidos, con esas estadísticas que crees que se puede haber hecho bien”, expresó el ex jugador blanquiazul.

Mensaje de calma a la hinchada de Alianza Lima

“Mi único mensaje es que no hagan desmanes. Ellos van a llevar toda la vida a Alianza Lima en el corazón, deben irse a su casa y reflexionar y lloren todo lo que tenga que hacerlo. No hagan cosas que les puede perjudicar. Alianza va a seguir siendo grande pero por la gente, no por los dirigentes ni los jugadores. Alianza Lima va a ser siempre grande por la gente. Si a los hinchas les pasa algo va a ser muy difícil que pueda subir. Les mando un saludo de corazón”, sentenció Martel.

Los jugadores de Alianza Lima no regresaron a Matute, si no tal como lo informó El Comercio, se dirigieron al club de salvataje de Barranco para refugiarse y de ahí irse a sus respectivas casas.

Hinchas de Alianza Lima tomaron Matute

