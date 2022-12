Las últimas horas de Cristiano Ronaldo en el Mundial Qatar 2022 fueron mayormente desde el banco de suplentes, hecho que no le perdonan a Fernando Santos, entrenador de Portugal, y muchos lo sentencian a dar un paso al costado.

Teniendo esto en cuenta, el diario A Bola informó que el director técnico no seguirá al frente del conjunto luso y se sentará con los directivos para una rescisión amistosa de su contrato que iba más allá de la Copa del Mundo.

Santos se despide de Portugal tras ser eliminado por Marruecos, un país que nunca había llegado a las semifinales de un Mundial, y tras estar en discordia con Cristiano Ronaldo, con quien solía tener una excelente relación antes de mandarlo al banquillo en las fases eliminatorias de Qatar 2022.

A pesar de todo, el entrenador de 68 años expresó no estar arrepentido de haber iniciado sus partidos con CR7 desde el banco de suplentes. “No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso”, dijo tras el partido contra Marruecos.

Asimismo, el técnico respondió a las críticas de no haber aprovechado a una generación dorada que tenía a todo el país ilusionado. “Esta generación no termina aquí y tendrá la oportunidad de hacer cosas buenas por el fútbol portugués. Demostró su capacidad. Estábamos convencidos de que íbamos a llegar a la final y ganar”, expresó.

“Para mí y para los jugadores, es una decepción muy grande. El equipo estaba confiado y feliz”, sentenció sin saber que sería su última rueda de prensa al frente del conjunto luso, con quien ganó dos títulos oficiales durante sus años de gestión.

De esta manera, Fernando Santos se une a la larga lista de técnicos que se quedaron sin trabajo tras quedar eliminados de Qatar 2022. En ella se encuentran Luis Enrique, Gerardo ‘Tata’ Martino, Carlos Queiroz, Roberto Martínez, Tite, entre otros.

Ahora empieza el desfile de candidatos para reemplazarlo con la difícil tarea de definir qué sucederá con Cristiano Ronaldo, cómo guiar a la próxima gran generación de jugadores y plantear un rumbo claro para el nuevo ciclo que apuntará a la Eurocopa de 2024 y el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos en 2026.

Según recoge la revista Semana, en la lista de candidatos hay varios nombres del plano local, incluido el experimentado Jose Mourinho, actual técnico de la Roma, quien ha manifestado abiertamente su deseo de llegar alguna vez a ponerse al frente de Portugal.