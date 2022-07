Se continúa moviendo el mercado de pases europeo. Ahora, suena el nombre de un futbolista portugués como posible fichaje de los clásicos rivales españoles, FC Barcelona y Real Madrid. El jugador al que hacemos mención es figura del Manchester City, y en esta nota te contaremos de quién se trata, cuál es la propuesta, y demás.

DE QUIÉN SE TRATA

La figura del Manchester City, que ahora figura en la órbita de FC Barcelona y Real Madrid, es el seleccionado luso, Bernardo Silva.

El número 20 del City, próximo a cumplir los 28 años, se ha convertido en tendencia debido a su acercamiento con los clubes españoles más importantes del mundo.

OFRECIMIENTO DE SU REPRESENTANTE

El diario francés, L’Équipe, reveló que Jorge Mendes, representante de Bernardo Silva, ha ofrecido formalmente los servicios del mediocampista portugués a las entidades de Cataluña y Casa Blanca.

Se conoció que el City aceptaría desligarse del futbolista por una transacción que bordea los 80 millones de euros.

Asimismo, se sabe que Bernardo Silva estaría listo para cambiar de club.

Esta decisión y ofrecimiento está alineado al interés de los cityzens por el brasileño Lucas Paquetá del Lyon francés. La idea es poder desprenderse de Bernardo Silva para hacer frente a la operación con garantías.

FC BARCELONA

La interna del club blaugrana siempre se ha manifestado a favor de una eventual contratación por el portugués. Es más, se comenta que es el objetivo de Xavi para terminar de reforzar su ataque.

Sumado al deseo de Bernardo por marcharse de Inglaterra, parecería que todo está encaminado, pero existen factores que dificultarían la operación.

El portugués tiene contrato hasta 2025, y la cifra que exige el Manchester City para la rescisión de contrato es cercana a los 90 millones de euros.

Otro detalle a tomar en cuenta, es que desde FC Barcelona se planea vender a un futbolista de sus filas. Ter Stegen y Frenkie De Jong, que viene de rechazar 85 millones de euros del Manchester United en las últimas semanas de julio, son los principales candidatos para dejar a los culé.

Esta venta agilizaría la incorporación de Bernardo Silva al FC Barcelona.

REAL MADRID

Rudiger y Tchouaméni han sido los refuerzos del Real Madrid en el presente mercado de pases, y a pesar de que suena el nombre de Bernardo Silva, se supo hace algunas semanas que el club merengue no contratará a alguien más.

Aún así, Jorge Mendes, también ofreció los servicios del seleccionado portugués al club blanco. Su precio no es excesivamente alto teniendo en cuenta su calidad: 80 millones de euros, pero los madridistas ya manifestaron su postura sobre los fichajes.

Recordemos lo que comentó Carlo Ancelotti, hace aproximadamente 2 semanas, durante una rueda de prensa en Estados Unidos, país donde Real Madrid participa de una gira denominada “Soccer Champions Tour 2022″. “No vamos a fichar a nadie más. Estamos bien así”, declaró de manera rotunda.

GUARDIOLA SÍ LO QUIERE

“No tengo ni idea pero creo que seguirá con nosotros. Igual, como digo siempre, no quiero tener jugadores que no quieran estar. Bernardo Silva es un futbolista importante para nosotros y esperemos seguir contando con él”, aseguraba Pep Guardiola cuando le consultaron por el seleccionado de Portugal en una conferencia de prensa que se llevó a cabo durante esta pretemporada.

Recordemos que, durante la última temporada, se deshizo en elogios para el 20 del City: “Es el mejor jugador de la Premier. Fue el mejor hace tres temporadas cuando hicimos 98 puntos y lo sigue siendo ahora. Hoy por hoy creo que Bernardo Silva seguirá, pero como he dicho siempre, ya desde mi etapa en el Barcelona, no quiero jugadores que no quieran estar. Lo que yo puedo decir es que Bernardo es importante para nosotros”, puntualizó el popular Pep.

Mientras se desarrolla esta historia entre Bernardo Silva y FC Barcelona con mayor seriedad, el portugués seguramente será titular con el City mañana cuando se dispute la final de la Community Shield ante Liverpool.