Este miércoles 24 de mayo, la Iglesia Católica celebra la fiesta de María Auxiliadora, la cual es conocida también como María “Auxilio de los Cristianos”.

La devoción a María Auxiliadora inició en el siglo XVI, cuando el Papa San Pío V pidió que se incluyera a María, Auxilio de los cristianos, en las letanías.

Asimismo, el primero en incluir a María Auxiliadora en las oraciones fue San Juan Bosco y en esta nota te mostraremos algunas oraciones para pedir la protección de la Madre de la Iglesia.

¿Qué oración puedo realizar a María Auxiliadora?

Santísima Virgen, Madre de Dios, yo, aunque indigno pecador postrado a Tus pies en presencia de Dios omnipotente, te ofrezco este mi corazón con todos sus afectos. A Ti lo consagro y quiero que sea siempre Tuyo y de Tu hijo Jesús.

Acepta esta humilde oferta, Tú, que siempre has sido la auxiliadora del pueblo cristiano.

Oh María, refugio de los atribulados, consuelo de los afligidos, ten compasión de la pena que tanto me aflige, del apuro extremo en que me encuentro.

Reina de los cielos, en Tus manos pongo mi causa. Sé bien que en los casos desesperados se muestra más potente Tu misericordia y nada puede resistir a Tu poder. Alcánzame, Madre mía, la gracia que te pido si es del agrado de mi Dios y Señor. Amén.

¿Qué bendición puedo pedir a María Auxiliadora?

Virgen María Auxiliadora:

Que tu Bendición santísima permanezca en mí noche y día,

en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso,

en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad.

Oh Bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de

obtenerla aquí en la tierra la lleve a su último suspiro como prenda de vida eterna.

Nuestro Auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra.

Virgencita María Auxiliadora, Acompáñame en mis viajes, en mis trabajos,

y protégeme de males y enfermedades.

María Auxiliadora, dame tu santísima bendición Tú y Tu Santo Hijo,

para mí y para cada uno de mis familiares, en este día y todos los días de mi vida,

Amén.