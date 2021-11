Consolidado como el videojuego más popular en cuanto a deportes significa, la saga de FIFA podría llegar a su final tras 27 años en el mercado. ¿El principal motivo? La relación que mantiene EA Sports, su desarrolladora, con la homónima Federación Internacional de Fútbol y Asociados (FIFA). Aquí los detalles.

El jefe de Electronic Arts (EA), David Jackson, explicó que no hay una seguridad sobre lo que pueda ocurrir con la franquicia y se debe a los altos montos que pide la organización para renovar la licencia. Además, mencionó que el contrato actual es válido, por el momento, hasta que culmine el Mundial de Qatar 2022.

“No estamos seguros de seguir adelante con la FIFA como socio de los derechos de denominación”, señaló Jackson en conversación con el medio especializado Financial Times. También fue claro al explicar que, por el lado de la empresa, están tranquilos en caso de no llegar a un acuerdo con el ente.

¿A qué se debe? En principio, solo está en juego el nombre del videojuego, ya que los jugadores y equipos ya renovaron sus licencias individuales tras el nuevo acuerdo. De hecho, en EA ya evaluaron posibles nuevos nombres para seguir con la popular franquicia; algo como el cambio de Pro Evolution Soccer (PES) a eFootbal, aunque por distintos motivos.

Hasta el momento, la marca licenciada desde 1994 por la FIFA y que hace poco lanzó su última entrega -FIFA 2022- el 1 de octubre, ya patentó el nombre EA Sports FC. Esta maniobra respondería como un posible plan B en caso de no llegar a un acuerdo con el máximo representante del fútbol en el mundo.

Un partido, un ídolo 🇧🇷. @officialcafu regresa a la cancha donde siempre quiso jugar. Acompaña al Capitán a reescribir su historia en #FIFA22, ¿estás listo? pic.twitter.com/PXCmTFERh6 — EA SPORTS FIFA LATAM (@EASPORTSFutbol) November 22, 2021

