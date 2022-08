Final de La Academia 2022 en México: 3 razones para creer que Rubí podría ganar el reality

A tan solo unas horas de conocer quién será el ganador o ganadora de la gran final de La Academia, y a lo largo de todas estas semanas el reality ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por una de sus académicas, quién a pesar de no mostrar el mismo desempeño que sus demás compañeros, ha sabido ganarse su lugar en la gran final. Conoce cuáles son las razones por las que Rubí podría ser la gran ganadora de La Academia 20 años.

En todo este tiempo de competencias, Rubí se ha convertido en la “Quinceañera” más famosa de todo México, la académica a pesar de que en cada concierto recibe muchas críticas por parte del jurado y compañeros debido a “que no canta” y su talento en el escenario ha dejado mucho que desear. Sin embargo, la joven ha sabido ganarse a su público e incluso tiene a su team llamado “RubíLiebers”, quienes en cada presentación votan por ella para mantenerla dentro del reality.

¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE RUBÍ PODRÍA SER LA CAMPEONA DE LA GRAN FINAL DE LA ACADEMIA 2022?

A pesar de las críticas que recibe cada semana en la competencia, Rubí ha demostrado ser una alumna dedicada durante toda La Academia, sin embargo, la dedicación no lo es todo ya que en el escenario debe demostrar todo el talento que tiene. Es así que se han dado a conocer ciertas razones por las que Rubí podría ser la gran ganadora de esta generación. Una de ellas es por el gran apoyo y soporte que ha recibido por parte del público a lo largo de cada concierto.

Otra de las razones por las que la Quinceañera más conocida del país podría quedarse con el primer puesto es porque en sus palabras, ella al igual que sus compañeros merece ganar, “Llegué aquí al proyecto como todos saben… Me costó mucho y todavía me cuesta, pero soy consciente de que debo seguir preparándome, me voy a preparar aquí y allá afuera, porque veo un constante crecimiento en mí y siempre me he mostrado una persona real y pues creo que me merezco ganar”, dijo.

Por otro lado, en lo que es cuestión de votos cabe señalar que estos se dividen por día, por lo que por ambos días podría sumar un gran número. Y una de las razones que ha causado polémica, es porque la producción del reality se ha encargado de hacer llegar a Rubí hasta la final, y los usuarios de Internet aseguran que ellos podrían hacer que ella sea la gran ganadora de La Academia 20 años.

¿CUÁLES SON LAS CANCIONES QUE INTERPRETARAN LOS ALUMNOS EN LA GRAN FINAL DE LA ACADEMIA 2022?

En el último ensayo con los couches de La Academia en la cual les dieron algunas palabras de aliento para el concierto que será el último donde demostrarán todo su potencial y tendrán que ganarse el corazón sobre todo del público, decidieron revelar la lista de canciones que tendrán que interpretar y dar un buen performance.

Canciones del sábado 13 de agosto

Cesia - Yo viviré en la versión de Celia Cruz

Andrés - Ayer de Luis Miguel

Nelson - Robarte un beso de Carlos Vives

Mar - Amores extraños de Laura Pausini

Rubí - A fuego lento de Rossana

Concierto del domingo 14 de agosto