De la misma manera que Mario Bros, el videojuego de terror “Five Nights at Freddy’s” también llevará a los cines su historia. Aunque debió haberse estrenado hace algunos años, por contratiempos tuvo que retrasarse su producción; sin embargo, recientemente se confirmó que el proyecto por fin saldrá a la luz este año.

La productora Blumhouse, mediante su cuenta oficial de Instagram, publicó la primera imagen oficial de “Five Nights at Freddy’s” y reveló que la cinta llegará en la temporada de Halloween.

“Universal Pictures estrenará el filme de Blumhouse el jueves 26 de octubre de 2023. La película también se estrenará el mismo día en Peacock”, explica la publicación que recoge Hobby Consolas de Blumhouse.

¿DE QUÉ TRATARÁ “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S”?

Sin alejarse de la historia principal del videojuego, la película contará la historia de un guardia de seguridad que empieza su primer día de trabajo como vigilante nocturno en un lugar llamado Freddy Fazbear’s Pizza.

Pronto el protagonista descubrirá que los turnos nocturnos en la pizzería no serán tan fáciles de superar, puesto que una colección de muñecos animatrónicos embrujados y sedientos de sangre cobran vida por la noche.

El reparto de “Five Nights at Freddy’s” está conformado por Matthew Lillard (Scream), Josh Hutcherson (The Hunger Games), Mary Stuart Masterson (The Senior), Piper Rubio (Holly & Ivy), entre otros.