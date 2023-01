Luego de la muerte de Taylor Hawkins de la banda de la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, Foo Fighters; la agrupación rompió su silencio y anunciaron nuevos cambios a través de sus cuentas de redes sociales en donde señalaron que ahora más que nunca estarán más unidos. ¿Qué más es lo que dijo el grupo musical? En esta nota te contaremos todo lo que necesitas saber al respecto.

QUÉ ES FOO FIGHTERS

Foo Fighters es una banda de rock estadounidense formada en la ciudad de Seattle en 1994 por Dave Grohl, exbaterista de Nirvana y Scream.

El grupo Foo Fighters debe su nombre a los ovnis y los diversos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de los aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial, que se conocen colectivamente como foo fighter.

Antes del lanzamiento del álbum debut de Foo Fighters en 1995, Grohl, como único miembro oficial, reclutó al bajista Nate Mendel y el baterista William Goldsmith, ambos anteriormente miembros de Sunny Day Real Estate, así como su compañero en las giras de Nirvana, Pat Smear como guitarrista para completar la alineación.

Foo Fighters comenzó con actuaciones en Portland, Oregón. Goldsmith renunció durante la grabación del segundo álbum del grupo, The Colour and the Shape, cuando la mayoría de las partes de batería fueron re-grabadas por el propio Grohl, hasta que luego se unió Taylor Hawkins como baterista. La partida de Smear siguió poco después.

Fue reemplazado por Franz Stahl, respectivamente, aunque fue despedido antes de la grabación del tercer álbum de Foo Fighters, There Is Nothing Left to Lose. La banda continuó brevemente como trío hasta que Chris Shiflett se unió como guitarrista principal de la banda después de la finalización de There Is Nothing Left to Lose. La banda lanzó su cuarto álbum, One by One, en 2002. El grupo siguió esa versión con la de dos discos In Your Honor (2005), que se divide entre canciones acústicas y material más pesado. Pat Smear volvió a la banda en ese mismo año, y se sumó el tecladista Rami Jaffee.

Foo Fighters han vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo y lanzó su sexto álbum, Echoes, Silence, Patience & Grace, en 2007. En 2010, se confirmó que Smear se había unido oficialmente a la banda después de la gira con Foo Fighters como un miembro no oficial entre 2006 y 2009. En el transcurso de la carrera de la banda, cuatro de sus álbumes han ganado el Premio Grammy al mejor álbum de rock. El séptimo álbum de estudio de la banda, Wasting Light, producido por Butch Vig, reconocido productor de Nirvana, fue lanzado en 2011 y su octavo álbum, Sonic Highways, además de su segundo grabado con Butch Vig, se dio a conocer en noviembre de 2014.

Su noveno álbum fue Concrete and Gold, producido por Greg Kurstin y lanzado en todo el mundo el 15 de septiembre de 2017, a través de RCA Records. El álbum de Foo Fighters presenta una fusión de géneros musicales como hard rock y pop. Concrete and Gold se refiere al futuro de Estados Unidos desde el punto de vista del líder de la banda y principal compositor Dave Grohl, con el contexto de las elecciones de 2016 y la presidencia de Donald Trump citados como grandes influencias por Grohl.

Las yuxtaposiciones de Foo Fighters son un motivo común en la composición lírica y musical del álbum, y Grohl describe el tema general del álbum como «esperanza y desesperación», ese álbum fue la primera aparición de Rami Jaffee como miembro oficial. Su décimo álbum de estudio fue Medicine at Midnight, el último en contar con la participación de Taylor Hawkins, antes de su muerte.

QUIÉN ES TAYLOR HAWKINS

Taylor Hawkins fue un músico estadounidense, conocido por ser el baterista de la banda de rock Foo Fighters. Antes de unirse a la banda en 1997, fue el baterista de gira de Sass Jordan y Alanis Morissette, así como el baterista de la banda experimental progresiva Sylvia.

En 2004, Taylor Hawkins formó su propio proyecto paralelo, Taylor Hawkins and the Coattail Riders, en el que tocaba la batería y cantaba.

Taylor Hawkins fue elegido “Mejor baterista de rock” en 2005 por la revista de percusión Rhythm del Reino Unido.

El 25 de marzo de 2022, Taylor Hawkins murió a los 50 años en una habitación del hotel Casa Medina en Bogotá, la capital de Colombia. Según un comunicado de las autoridades sanitarias locales, se hizo una llamada a los servicios de emergencia porque el artista sufría de un dolor en el pecho.

Al llegar la atención médica, Taylor Hawkins fue encontrado sin vida. La banda estaba de gira por Latinoamérica en el momento del hecho y estaba programado que actuaran en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá esa misma noche.

Según los resultados de la autopsia publicados el 26 de marzo, Hawkins tenía en su organismo opioides, benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos y THC, entre otros.

CUÁL SERÁ EL FUTURO DE LA BANDA TRAS EL FALLECIMIENTO DE TAYLOR HAWKINS

La agrupación Foo Fighters confirmó en un comunicado difundido en redes sociales que continuarán como grupo luego de la muerte de su baterista Taylor Hawkins.

La banda asegura que ahora serán un grupo “diferente”. El mensaje llega después de 9 meses del fallecimiento de Hawkins, durante su preparación para presentarse en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá.

“Sabemos que cuando nos volvamos a ver, que será pronto, él estará allí en espíritu con todos nosotros cada noche”, dice el comunicado de Foo Fighters.

“Durante los últimos 27 años, nuestros fanáticos han construido una comunidad en todo el mundo, un dedicado sistema de apoyo que nos ha ayudado a superar juntos los momentos más oscuros. Un lugar para compartir nuestras alegrías y nuestros dolores, nuestras esperanzas y temores, y unirnos a un coro de vida juntos, a través de la música”, continúa el comunicado de Foo Fighters.

“Nunca nos habríamos convertido en la banda que éramos; y sin Taylor, sabemos que vamos a ser una banda diferente en el futuro”, indica Foo Fighters en referencia a su baterista y amigo señalando que ahora estarán más unidos que nunca.

“Mientras decimos adiós al año más difícil y trágico que nuestra banda ha conocido, recordamos lo agradecidos que estamos por la gente que más queremos y apreciamos, y por los seres queridos que ya no están con nosotros”, finalizaron en el comunicado la banda Foo Fighters.