Es cierto que las relaciones que en su momento se rompieron entre Apple y Epic Games aún se mantiene y pretende durar hasta que la batalla legal no concluya. Sin embargo, para los fanáticos de Fortnite con dispositivos iOS ha surgido una esperanza y Nvidia GeForce Now tendría que ver. Aquí los detalles del posible retorno del videojuego.

Y es que el popular battle royale formará parte de GeForce Now, un servicio de juegos en streaming de la desarrolladora tecnológica Nvidia. Aunque por el momento en fase de beta cerrada, las personas podrán solicitar acceso ala misma llenando un registro en ESTE ENLACE.

Dentro de lo que ha formado la marca, lo primero será poner a prueba sus servidores con un número limitado de jugadores previo a su liberación al público. Irán aceptando nuevos grupos de personas para iniciar las pruebas con el transcurrir de las semanas.

“Hemos estado trabajando para habilitar una versión táctil de Fortnite para dispositivos móviles que será ofrecido a través de la nube. Si bien los juegos de PC en la biblioteca de GeForce NOW se disfrutan mejor en dispositivos móviles con un mando, la introducción de los controles táctiles desarrollados por el equipo de GeForce Now ofrece más opciones a los jugadores, comenzando con Fortnite”, explica Nvidia a través de un comunicado.

El ejecutar GeForce Now en un navegador será la única manera para aquellos con dispositivos Apple, en el de Safari, para ser precisos, pues por el momento no hay noticias sobre el retorno del juego de video al catálogo del App Store. ¿Esto sucederá pronto? La marca de la manzana explicó que no lo harían hasta que la corte tome una decisión final e inapelable, algo que podría tomar hasta 5 años.

