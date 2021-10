Hoy en día, ‘El juego del calamar’ es sinónimo de entretenimiento no solo en la plataforma de Netflix, sino en los distintos ámbitos que ha calado. Ahora, es el turno de Fortnite, donde la comunidad se ha encargado de crear mapas inspirados en la popular serie. ¿Te animas a jugarlos?

Los juegos para niños que se han visto en ‘Squid Game’ -título que lleva la producción surcoreana en inglés- han resultado atractivos para sus ahora millones de seguidores. Con consignas sencillas, pero la tensión avanzando a cada momento, llegan a la temporada 8 del capítulo 2 del videojuego de Epic Games.

¿Cómo jugar los mapas de ‘El juego del calamar’ en Fornite?

Como es costumbre, los usuarios de Fortnite se encargan de diseñar sorprendentes mapas que muchas veces hacen de minijuegos. Esta ocasión no fue la excepción e ingresaron al Modo Creativo para edificar las distintas pruebas de la popular serie de Netflix. Podrás disfrutar de cada uno de ellos de este modo:

Ingresa a Fortnite y selecciona el ‘Modo Creativo’

Elige la opción ‘Código de isla’ e introduce la combinación alfanumérica

Lo siguiente será leer las instrucciones de cada juego y disfrutar

Luz roja, luz verde

No requiere de mucha ciencia; deberás avanzar mientras la luz verde esté activa y detenerte cuando se ponga roja. No estará la muñeca distintiva de la serie, pero sí la cabeza de un robot con un aspecto sombrío. El objetivo es pasarlo y no moverte mientras esté activa la luz roja, sino serás eliminado.

Código de mapa: 6796-5852-0804

El puente de cristal

Tal vez uno de los más tensos. El minijuego Glass Bridge contará con 16 participantes asignados con números aleatorios que deberán llegar al otro lado del camino antes de que se acabe el tiempo. Saltar sobre un vidrio equivocado provocará que el jugador caiga y sea eliminado.

Código del mapa: 2865-1481-0812

La cuerda

Uno de los más entretenidos. Estará compuesto por diez participantes divididos en dos equipos de cinco competidores, donde cada uno deberá hacer clic en la cuerda lo más rápido posible para no caer al vacío. El conjunto que lo haga mejor, se llevará la victoria y se salvará de ser eliminado.

Código del mapa: 0652-7985-6622

El juego del calamar

El youtuber SypherPK es el autor del mapa ‘Shypher’s Squid Game’, donde existen varios minijuegos en una sola creación. Los participantes también podrán hacer de supervisores en el juego de ‘Luz roja, luz verde’ y eliminar a los concursantes, como lo mostró en un reciente video para sus usuarios de Twitch y YouTube.

Código de mapa: 7268-0342-8131

