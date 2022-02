No es secreto para los fanáticos de los videojuegos que Fortnite es todo un éxito en cuanto a battle royale se trata, gran parte debido a la variedad de consolas donde se le puede disfrutar. Sin embargo, con el lanzamiento de una nueva, se pensaría que podría ser una oportunidad para llegar a más usuarios, pero no sería nada más alejado de la verdad. ¿A qué plataforma no llegaría el título bandera de Epic Games? Aquí los detalles.

Se trata del Steam Deck que Valve, su desarrolladora, empezará a lanzar desde el 25 de febrero y ya se encuentra en etapa de distribución. Con un diseño compuesto por una pantalla central y dos joysticks a los lados, posee un diseño similar a la Nintendo Switch, pero con algunas características particulares.

Con un sistema operativo Steam OS 3.0, la compañía que preside Gabe Newell asegura que podrás abrir tu cuenta en el aparato y disfrutar de los juegos de la biblioteca. Con optimizaciones para la pantalla, tiene la peculiaridad de que los juegos de grandes resoluciones no podrán y a más de 120 fps (fotogramas por segundo).

¿Por qué no se podrá jugar Fortnite en Steam Deck?

Según explicó Tim Sweeney, consejero delegado de Epic Games, al ser consultado por la presencia de su título bandera en el nuevo soporte, dijo que “Fortnite no, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para maximizar la compatibilidad de ‘Easy Anti Cheat’ con Steam Deck”.

Eso sí, dentro de las facilidades que se conocen sobre la nueva consola, se explicó que podrá instalársele Windows si así es deseado, incluso el launcher de Epic Games. De hecho, sobre esta desarrolladora de videojuegos, se supo que sí podrán correr en Steam Deck aquellos títulos que utilicen su sistema anti trampas, salvo su battle royale emblema.

