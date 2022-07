Este sábado 30 de julio celebraremos un importante día para recordar que la amistad es una relación afectiva vital para el desarrollo de la humanidad. Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Amistad, te invitamos a que puedas dedicar alguna de las frases cortas que compartiremos en esta nota.

Recopilaremos las mejores frases cortas mencionadas por filósofos, pensadores, personalidades, y hasta por la Biblia:

VERSÍCULOS DE AMISTAD

- Hay compañeros que llevan a la ruina y hay amigos más apegados que un hermano (Proverbios 18:24)

- El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el prójimo (Proverbios 27:17)

- Escucha el consejo y acepta la corrección, y al fin llegarás a ser sabio (Proverbios 19:20)

- ¡Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos! (Salmo 133:1)

- Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos (Romanos 12:10-11)

- Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo (Efesios 4:32)

MARTIN LUTHER KING

“El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo”

SANTO TOMÁS DE AQUINO

“No hay nada en esta tierra más valioso que ser agraciado con una amistad verdadera”

EURÍPIDES

“Un amigo leal vale más que diez mil parientes”

ALFREDO BRYCE ECHENIQUE

“Mi patria son los amigos”

MUHAMMAD ALI

“La amistad no es algo que se aprenda en la escuela. Pero si no aprendes el significado de la amistad, realmente no has aprendido nada”

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

“Amistades que son ciertas nadie las puede turbar”

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

“En realidad, el único momento de la vida en que me siento ser yo mismo es cuando estoy con mis amigos”

CHARLES DARWIN

“Las amistades de un hombre son una de las mejores medidas de su valor”

GIOVANNI BOCCACCIO

“Los lazos de la amistad son más estrechos que los de la sangre y la familia”

JEAN DE LA FONTAINE

“Aún más raro que el amor verdadero, es la amistad verdadera”

MOTIVO DE CELEBRACIÓN

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó en el 2011 el Día Internacional de la Amistad. La idea de esta designación, según información textual de la ONU, es que “la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas puede inspirar iniciativas de paz, y presenta una oportunidad de tender puentes entre las comunidades”.

El Día Internacional de la Amistad es una iniciativa que se remonta, y parte de la propuesta hecha por la UNESCO en 1997.