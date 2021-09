Al hablar de leyendas en la música, se nos haría inevitable mencionar a bandas como The Rolling Stones, The Beatles e incluso al mítico Michael Jackson. Sin embargo, a la altura de estos íconos también se encuentra Queen, en especial su vocalista: Freddie Mercury. Conmemorando un año más de la fecha de su nacimiento, te contamos ciertos datos que quizás no sabías.

Su verdadera identidad

Tampoco es que llevaba una vida secreta, pero lo llamativo de su nombre es el real que posee: Farrokh Bulsara. Natural de Zanzíbar, una otrora colonia británica de la India, estudió en el St. Peter de Bombay; fue en aquel lugar que sus compañeros, al no poder pronunciar Farrokh, lo bautizaron como Freddie.

El Mercury legaría más adelante, en 1973, cuando Queen sacaba su primer disco bajo el mismo nombre. Por aquel entonces conocido como Freddie Bulsara, tras el lanzamiento de ‘My Fairy King’, el vocalista suelta un explosivo “Mother Mercury, look what they’ve done to me” dedicado a su madre, por lo que luego se quedó con el apellido artístico.

El origen del logo de Queen

Estudiante de Arte y Diseño Gráfico en el Ealing College of Art, en Londres, carrera que no ejerció -felizmente-, se decantó por la música sin dejar su otro talento. ¿El secreto? Juntó los signos zodiacales de los cuatro miembros de la banda con la que se volvería una leyenda viviente.

El cangrejo representa al símbolo de Cáncer, del cual Brian May era. Tanto Roger Taylor como John Deacon son Leo, por lo que los leones en la imagen encontrarían así su explicación. Naturalmente, por su fecha de nacimiento, Freddie es Virgo y por ello la existencia de aquellas hadas o ninfas en el logo. El ave fénix representó el renacer de los cuatro tras intentos fallidos con otras bandas.

El diseño fue producto del ingenio de Freddie Mercury gracias a sus dotes como artista gráfico.

Una gusto multiplicado por diez

Llamarlo obsesión tal vez sea un tanto exagera, pero quizás no tanto. La leyenda del rock tuvo la peculiar cifra de diez gatos: Oscar, Tom, Jerry, Tiffany, Lily, Mike, Goliath, Dorothy, Romeo y Delilah. Este último, excéntrico como pocos, le tuvo más cariño y hasta tuvo un gesto singular con él.

Mercury quería tanto a este animal que lo acompañaba en sus giras y hasta le dedicó una canción con su nombre: ‘Delilah’. Claro que no podía tener desatendidos a los demás; aunque en distinta medida, los quería a tal punto de pedir que juntara a los nueve felinos restantes para hablarles por teléfono.

El verdadero amor de Freddie

Quien haya escuchado ‘Love of my life’, podrá darse cuenta al instante que el artista la interpreta de una manera más que especial. Y es que el sentimiento no era gratuito, pues encontraba su inspiración en Mary Austin, aquella rubia de ojos claros que lo acompañó por mucho tiempo hasta sus últimos días.

Aunque su relación duró solo seis años, su amistad prevaleció. De hecho, fue la primera en enterarse que el cantante tenía VIH al ser de las personas a la que más confianza le tenía. Dejarle la mitad de su herencia, tras su muerte, fue un gesto que bien refleja lo cercanos que eran.

Freddie Mercury y Michael Jackson

Entre la extensa lista de amigos que poseía el líder de Queen se encontraban los para nada desconocidos David Bowie, Paul McCartney o Elton John; sin embargo, uno que resaltaba de sobremanera era Michael Jackson, con quien compartió una relación amical tan prometedora como tormentosa.

Con el acuerdo de grabar ‘Victory’, ‘State of Shock’ y ‘There Must Be More To Life Than This’, el inglés se mudó a la casa del norteamericano, pero su adicción a las drogas no le gustó al ‘Rey del Pop’. Ahora, sin ser algo tan común, este último llevaba animales -como su chimpancé Bubbles- al estudio. Finalmente MJ grabó ‘State of Shock’ con Mick Jagger, ‘There Must Be More To Life Than This’ la hizo Mercury en solitario. Del tema restante no se habló más.

