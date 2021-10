El mundo del espectáculo está de luto tras conocerse el fallecimiento del actor James Michael Tyler, quien se hizo famoso por interpretar al querido Gunther en la recordada serie ‘Friends’. Celebridades lamentaron su partida y no tardó mucho en conocerse los pormenores de su pérdida.

Fue a través de un comunicado emitido por su representante, Toni Benson, que la noticia se hizo pública. A sus 59 años, “deja viuda a su esposa, Jennifer Carno, el amor de su vida”, menciona el mensaje, el cual mencionó que su muerte se dio “en paz” en su casa de Los Ángeles el domingo 24 de octubre, por la mañana.

Es importante mencionar que, en 2018, Tyler fue diagnosticado con cáncer de próstata avanzado, el mismo que luego se extendió a los huesos. “El mundo lo conocía como Gunther (el séptimo amigo), pero los seres queridos de Michael lo conocían como actor, músico, un agente sensibilizador sobre el cáncer y marido cariñoso”, agrega la misiva publicada por Benson.

Entre sus últimas participaciones ligadas a la serie, se hizo presente en la reunión de ‘Friends’ vía Zoom. “Fueron los 10 años más memorables de mi vida, honestamente”, comentó el actor durante el programa. “No podría haber imaginado una experiencia mejor”, agregó aquella ocasión.

Luego de participar en caso 150 episodios de la comedia, continuó su carrera en cortometrajes como ‘The Gesture and the Word’ o ‘Processing’, con los que se hizo de varios premios como mejor actor en festivales de cine. En 2021, su interpretación del poema ‘If You Knew’ de Stephen Kalinich se adaptó a un video para sensibilizar sobre la enfermedad y apoyar a la Fundación del Cáncer de Próstata.

Jennifer Aniston, quien dio vida a Rachel en la popular serie, fue de las primeras en dedicarle unas palabras en Instagram: “Friends no habría sido lo mismo sin ti. Gracias por las risas que aportaste a la serie y a todas nuestras vidas. Te echaremos mucho de menos”.

Coutney Cox, Mónica en la ficción, hizo lo propio: “El tamaño de la gratitud que trajiste a la habitación y mostraste cada día en el set es el tamaño de la gratitud que tengo por haberte conocido”, escribió. Incluso la misma Warner Bros Televisión destacó su participación en una de sus más famosas producciones.

