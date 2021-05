Hace 17 años que la exitosa serie “Friends” terminó dejando tras de sí 10 temporadas y un gran ‘fandom’. HBO Max ha decidido reunir a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer para que protagonicen un programa especial que será transmitido en su plataforma de forma exclusiva.

Desde la semana pasada, un tráiler de dos minutos ha dejado a los fans de “Friends” con la miel en los labios esperando más sobre lo que “Friends: The Reunion” tiene preparado. El adelanto fue revelado por la actriz Jennifer Aniston y la plataforma HBO Max en redes sociales.

El reencuentro del elenco de “Friends” se podrá ver en Estados Unidos desde el jueves 27 de mayo por HBO Max. Este es un servicio WarnerMedia que por ahora solo disponible en EE. UU. La plataforma de streaming estará disponible en Latinoamérica y el Caribe recién a partir del 21 de junio.

La producción llega un año más tarde de lo previsto debido a los retrasos provocados por la pandemia de coronavirus. No se trata de un capítulo dentro de la ficción, sino de un programa especial en el que el elenco compartirá sus experiencias durante el rodaje de las 10 temporadas.

Contará con entrevistas, algunas dinámicas, recuerdos e invitados especiales. Como se recuerda, la serie de 236 episodios es bastantes elementos identitarios, por lo que el especial es muy autorreferencial. Incluso contará con personajes del recuerdo que alguna vez fueron parte de la serie, según se ve en el tráiler.

Entre los invitados especiales que serán parte del programa están BTS, Cara Delevingne, Christina Pickles, Cindy Crawford, David Beckham, Elliott Gould, James Michael Tyler, Justin Bieber, Kit Harington, Lady Gaga, Larry Hankin, Maggie Wheeler, Malala Yousafzai, Mindy Kaling, Thomas Lenon, Tom Selleck, etc.

¿Dónde ver la reunión de “Friends”?

Como se sabe, “Friends: The Reunion” se estrenará este jueves 27 de mayo en Estados Unidos a través de HBO Max, servicio de WarnerMedia, y en España a través de la página hboespana.com.

Aún no se ha confirmado la hora exacta en la que se transmitirá el especial de esta exitosa serie en EE.UU.; sin embargo, HBO España ha informado hace unas horas que “Friends: The Reunion” estará disponible a las 12:00 a.m. (hora española), lo que se traduce a las 5:00 p.m. de Perú.

Cabe resaltar que los fans de los países de Latinoamérica y el Caribe deberán esperar hasta finales de junio, debido a que HBO Max aún no está disponible en los países de la región.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "Friends: The Reunion". (Fuente: HBO Max)