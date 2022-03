Se viene un fin de semana soñado para los amantes del fútbol mundial. En distintas partes del mundo se disputarán diversos clásicos, esos partidos que nadie quiere perder y que provocan una alegría infinita para los ganadores y la tristeza más profunda para los derrotados.

Es en esta clase de encuentros donde existe muchísima historia en juego. Hay una rivalidad que, por diversos motivos, se ha ido incrementando con el pasar de los años. Y, aunque con distintos matices y colorido, los clásicos se disputan de la misma manera en cualquier parte del mundo: con la pierna fuerte y dejando hasta la última gota de sudor en el campo de juego.

Y, para este fin de semana, sin duda alguna se llevarán las miradas los enfrentamientos entre Real Madrid vs. Barcelona y el histórico River Plate vs. Boca Juniors. Sin embargo, estos no son los únicos clásicos que se jugarán. A continuación, te contamos el resto de estos duelos con su respectivos canales de transmisión y horarios.

Sábado 19 de marzo:





Primera División de Argentina:

14:15 San Lorenzo vs. Huracán (vía STAR+)

16:30 Colón vs. Unión (vía STAR+)

18:45 Independiente vs. Racing (vía STAR+)





Domingo 20 de marzo:





Liga española:

15:00 Real Madrid vs. Barcelona (vía Direc TV)

Serie A:

12:00 Roma vs. Lazio (vía STAR+)

Ligue 1:

07:00 Mónaco vs. PSG (vía STAR+)

Primera División de Argentina

12: 00 Rosario Central vs. Newell’s Old Boys (vía STAR+)

14:15 Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata (vía STAR+)

17:00 River Plate vs. Boca Juniors (vía STAR+)

Eredivisie

08:30 Ajax vs. Feyenoord (vía STAR+)





