El inicio de la nueva temporada de la Liga 1 está a la vuelta de la esquina. Salvo algún imprevisto, el torneo comenzará el 26 de febrero. Por esa razón, los clubes que jugarán esta temporada ya vienen reforzándose. Entre ellos, por supuesto, están los tres clubes más importantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Ambos tuvieron suertes muy distintas el año pasado. Los cremas se quedaron con la amargura de solo haber alcanzado el segundo lugar, al caer justamente ante los celestes, quienes se proclamaron como los campeones. Mientras, los blanquiazules vivieron una verdadera pesadilla, luego de descender a Segunda División. En el objetivo de mejorar lo hecho en el 2020, ¿cómo se vienen reforzando los tres grandes de la capital?

Alianza Lima

De forma oficial, los blanquiazules han anunciado la llegada de Yordi Vílchez (ex Cusco FC) y Edhu Oliva (ex San Martín). El primero se desempeña de defensa central, mientras el segundo juega como volante. Pese a dichas contrataciones, los directivos aliancistas todavía no han podido cerrar con ningún entrenador. Esto último es la gran preocupación del hincha victoriano.

Universitario

🆕✍🏼 #FICHAJE Jorge Murrugarra es nuevo jugador de Universitario. El mediocampista firmó contrato por un año y medio.



¡Bienvenido, Jorge! 🇵🇪👟⚽ pic.twitter.com/S124t8XfZC — Universitario (@Universitario) January 4, 2021

Hasta el momento solo han llegado dos futbolistas: el delantero Alex Valera y el centrocampista defensivo Jorge Murrugarra, procedentes de Deportivo Llacuabamba y Ayacucho FC, respectivamente. “Diría que el plantel de Universitario ya va en un 75%. Las posiciones que faltan son los extranjeros, las que dejaron Donald Millán, Jonathan Dos Santos y Alejandro Hohberg”, indicó Jorge Gonzáles, Gerente Deportivo del cuadro estudiantil, en diálogo con “Fútbol Como Cancha” de RPP Noticias.

Sporting Cristal

Los actuales monarcas de la Liga 1 han cerrado dos incorporaciones: Alejandro Gonzales (ex Defensor Sporting) e Irven Ávila (ex Melgar). Se dice, también, que Alejandro Hohberg (ex Universitario) podría estampar su firma en las próximas horas. El cuadro de Roberto Mosquera busca armar el mejor plantel posible para intentar alcanzar el bicampeonato.

