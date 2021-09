HBO desea seguir capturando la atención de sus usuarios. Por ese motivo, el famoso canal de televisión por suscripción apostará todas sus cartas a ‘House of the Dragon’, un spin-off de ‘ Game of Thrones ’. Sin embargo, como gran previa a esta nueva producción, se realizará la convención oficial de fans de la franquicia.

La convención oficial de ‘Game of Thrones’ es planeada por Warner Bros y Creation Entertainment, y el evento inaugural tendrá lugar en el Rio Hotel & Suites Convention Center en Las Vegas, Nevada entre el 18 y 20 de febrero de 2022.

Peter van Roden, vicepresidente senior de Warner Bros, dijo lo siguiente: “’Game of Thrones’ es un fenómeno cultural con una increíble base de fans y estamos encantados de celebrar ambos con la primera convención oficial de fans de ‘Game of Thrones’”.

Asimismo, van Roden añadió: “Esta es una iniciativa emocionante, que hace crecer una de nuestras queridas franquicias globales y permite a los fanáticos sumergirse aún más en el mundo de Westeros y más allá. Esta será una experiencia verdaderamente inolvidable que los nuevos y leales fans adorarán y disfrutarán”.

Por medio de un comunicado de prensa, además se dieron detalles importantes: habrán invitados especiales, paneles especiales, concursos de cosplay y trivia, firma de autógrafos, la oportunidad de tomarse fotografías, ventas de productos exclusivos, entre muchas otras cosas más.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "Cuánto vale la vida". (Fuente: Saltar Intro)

TE PUEDE INTERESAR