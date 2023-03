Gerard Piqué ha dejado clara su posición sobre el buen momento musical de Shakira, su expareja y madre de sus hijos. El español, ex defensor del Barcelona, fue consultado sobre el famoso tema ‘Sesion 53′ de la colombiana y Bizarrap. Su respuesta fue contundente.

Gerard Piqué: ¿qué contestó cuando le preguntaron si ya escuchó la ‘Sesión 53′ de Shakira y Bizarrap?

Jordi Basté, locutor del programa ‘El món’, le planteó la pregunta que todo su público esperaba “¿La has escuchado?”.

En medio de gran expectativa, la respuesta de Piqué no fue lo que muchos esperaban, pues prefirió ponerle paños fríos a la polémica. “Sí, obviamente”, contestó el exManchester United.

Asimismo, Piqué agregó. “No quiero hablar del tema, no creo que toque. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que mis hijos estén bien”.

¿Qué mas dijo Gerard Piqué?

De otro lado, el exseleccionado de España comentó la buena relación que viene teniendo actualmente con sus hijos y manifestó que es lo único que le importa en el presente.

“Sólo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League... le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo”, comentó Piqué.