Para los seguidores del programa ‘La Peña de Morfi” en Argentina, fue un placer el regreso del mismo a Telefe, aunque esto no fue de la manera que imaginaron. Con Iván de Pineda y Jésica Cirio en la conducción, fue Gerardo Rozín quien destacó por su ausencia. ¿Qué se sabe de su estado de salud? Aquí los detalles.

Según lo que De Pineda explicó en la primera emisión del programa, “se toma un tiempo para resolver cuestiones personales y espero que vuelva pronto con nosotros. Es el creador”. Y es que no se le ha visto en pantalla desde aquel 26 de diciembre de 2021, en aquel brindis con tono de despedida.

“Pensaba mientras venía para acá que, por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben”, expresó aquella vez.

Más de dos meses después, el futuro del conductor de TV es incierto, pues se supo que, a sus 51 años, se encuentra en un estado de salud muy delicado. ¿El motivo? Un tumor maligno con del que viene tratándose desde hace un tiempo atrás.

De hecho, en noviembre del año pasado, Gerardo Rozín tuvo que ausentarse por unas semanas del programa. En aquella ocasión explicó: “Me voy a tomar una licencia. Ando con un tema de salud que, afortunadamente, pinta bien”. Hoy por hoy, un escueto comunicado del canal pide “respeto y cautela”, además de mencionar que cualquier novedad será informada de manera correcta.

